Рейтинг@Mail.ru
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/piraty-2073554732.html
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет - РИА Новости, 11.02.2026
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет
Количество нападений пиратов на гражданские суда в прошлом году стало рекордным за последние пять лет - 137 инцидентов, при этом лишь один из них затронул... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T04:35:00+03:00
2026-02-11T04:35:00+03:00
в мире
мозамбик
малайзия
бангладеш
российский профсоюз моряков
международная торговая палата
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245314_0:0:956:538_1920x0_80_0_0_b1a5c0515481127bb75f84492d95776d.jpg
https://ria.ru/20250329/gana-2008188976.html
https://ria.ru/20250317/gosdep-2005528388.html
мозамбик
малайзия
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245314_53:0:904:638_1920x0_80_0_0_f5fae9ff01bd1b4535239970302a0e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мозамбик, малайзия, бангладеш, российский профсоюз моряков, международная торговая палата, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
В мире, Мозамбик, Малайзия, Бангладеш, Российский профсоюз моряков, Международная торговая палата, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет

РИА Новости: пираты 137 раз нападали на гражданские суда в 2025 году

© Фото : Минобороны РоссииРоссийские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Минобороны России
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Количество нападений пиратов на гражданские суда в прошлом году стало рекордным за последние пять лет - 137 инцидентов, при этом лишь один из них затронул российский экипаж, рассказал РИА Новости первый зампредседателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.
По его словам, статистику пиратских нападений на моряков ведет Международное морское бюро при Международной торговой палате.
Секонди-Такоради, крупный морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Гане пираты похитили трех китайских моряков
29 марта 2025, 23:52
"Согласно ее данным, за 2025 год произошло 137 инцидентов (удавшихся и неудавшихся попыток нападения), связанных с пиратскими нападениями, что является самым высоким уровнем за последние 5 лет. В 2024 году таких случаев было 116", - рассказал Ковальчук.
При этом в прошлом году произошел только один инцидент, связанный с россиянами.
"В прошедшем году произошел единственный инцидент у берегов Мозамбика, когда российское научно-исследовательское судно, участвовавшее в экспедиции Росрыболовства, подверглось обстрелу с моторных лодок 10 мая 2025 года. Никто из моряков не пострадал, нападающие ретировались", - отмечает первый зампредседателя профсоюза.
По его словам, самым криминальным регионом по итогам года стал Сингапурский пролив, где было зарегистрировано 80 нападений на суда. Также 12 инцидентов произошло в Малайзии, шесть в Бангладеш, пять в Сомали, по четыре в Нигерии и Анголе.
"Обращает на себя внимание участившееся использование нападающими огнестрельного орудия - 42, что также является самым высоким уровнем за 5 лет. При этом в 2025 году ни один член экипажа не погиб при нападениях. Прибрежные государства борются с этим явлением, что привело к снижению частоты нападений к концу года, в декабре восемь случаев, против 21 в марте", - объяснил собеседник агентства.
Он также рассказал, что страхование всевозможных рисков является обычной практикой в международном морском судоходстве. Страхуется и опасность нападения пиратов.
"Также в районах с частыми инцидентами практикуется патрулирование военно-морскими силами разных стран. Если произошли нападение или захват судна или членов экипажа, важна помощь российских зарубежных дипломатических представительств", - заключил Ковальчук.
Последствия авиаудара по Йемену - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Госдепе назвали хуситов пиратами
17 марта 2025, 16:29
 
В миреМозамбикМалайзияБангладешРоссийский профсоюз моряковМеждународная торговая палатаФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала