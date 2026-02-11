https://ria.ru/20260211/piraty-2073554732.html
Количество атак пиратов в мире подскочило до максимума за пять лет
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Количество нападений пиратов на гражданские суда в прошлом году стало рекордным за последние пять лет - 137 инцидентов, при этом лишь один из них затронул российский экипаж, рассказал РИА Новости первый зампредседателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.
По его словам, статистику пиратских нападений на моряков ведет Международное морское бюро при Международной торговой палате
.
"Согласно ее данным, за 2025 год произошло 137 инцидентов (удавшихся и неудавшихся попыток нападения), связанных с пиратскими нападениями, что является самым высоким уровнем за последние 5 лет. В 2024 году таких случаев было 116", - рассказал Ковальчук.
При этом в прошлом году произошел только один инцидент, связанный с россиянами.
"В прошедшем году произошел единственный инцидент у берегов Мозамбика
, когда российское научно-исследовательское судно, участвовавшее в экспедиции Росрыболовства
, подверглось обстрелу с моторных лодок 10 мая 2025 года. Никто из моряков не пострадал, нападающие ретировались", - отмечает первый зампредседателя профсоюза.
По его словам, самым криминальным регионом по итогам года стал Сингапурский пролив, где было зарегистрировано 80 нападений на суда. Также 12 инцидентов произошло в Малайзии
, шесть в Бангладеш
, пять в Сомали
, по четыре в Нигерии
и Анголе
.
"Обращает на себя внимание участившееся использование нападающими огнестрельного орудия - 42, что также является самым высоким уровнем за 5 лет. При этом в 2025 году ни один член экипажа не погиб при нападениях. Прибрежные государства борются с этим явлением, что привело к снижению частоты нападений к концу года, в декабре восемь случаев, против 21 в марте", - объяснил собеседник агентства.
Он также рассказал, что страхование всевозможных рисков является обычной практикой в международном морском судоходстве. Страхуется и опасность нападения пиратов.
"Также в районах с частыми инцидентами практикуется патрулирование военно-морскими силами разных стран. Если произошли нападение или захват судна или членов экипажа, важна помощь российских зарубежных дипломатических представительств", - заключил Ковальчук.