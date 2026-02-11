Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа - РИА Новости, 11.02.2026
16:55 11.02.2026
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Мужчину, застрелившего человека в машине, задержали в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Мужчину, застрелившего человека в машине, задержали в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
«
"Одиннадцатого февраля во дворе дома по Искровскому проспекту в припаркованном автомобиле обнаружено тело 63-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник задержан, им оказался местный житель 1985 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительным следствием установлено, что мужчина утром сел к себе в машину, после чего к нему подошёл злоумышленник, произвел выстрел из огнестрельного оружия и скрылся.
«
"По местам жительства задержанного проведены обыски, в ходе которых обнаружено огнестрельное оружие", - добавили в пресс-службе городского главка СК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в СК.
Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, предварительно установлено, что задержанный мужчина - это сосед убитого, с которым у него был давний конфликт. "Он состоял на учете в ПНД, откуда у него оружие, сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.
