В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа

"Одиннадцатого февраля во дворе дома по Искровскому проспекту в припаркованном автомобиле обнаружено тело 63-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям злоумышленник задержан, им оказался местный житель 1985 года рождения", - говорится в сообщении.

Предварительным следствием установлено, что мужчина утром сел к себе в машину, после чего к нему подошёл злоумышленник, произвел выстрел из огнестрельного оружия и скрылся.

Как рассказали РИА Новости в оперативных службах, предварительно установлено, что задержанный мужчина - это сосед убитого, с которым у него был давний конфликт. "Он состоял на учете в ПНД, откуда у него оружие, сейчас выясняется", - сказал собеседник агентства.