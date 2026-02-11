https://ria.ru/20260211/peterburg-2073689779.html
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах - РИА Новости, 11.02.2026
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах
Спасатели в Санкт-Петербурге помогли спуститься сорвавшемуся с крыши и повисшему на проводах рабочему, сообщило городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:21:00+03:00
2026-02-11T16:21:00+03:00
2026-02-11T18:26:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073691550_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00b749786be9cdd4edd990284ba69e13.jpg
https://ria.ru/20260116/kamchatka-2068251583.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073691550_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_576b6793873768212669372e1edbf763.jpg
Дворник в Петербурге сорвался с крыши и повис на проводах
Дворник в Петербурге сорвался с крыши и повис на проводах
2026-02-11T16:21
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах
В Петербурге спасатели помогли спуститься повисшему на проводах рабочему