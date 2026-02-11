Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах
16:21 11.02.2026 (обновлено: 18:26 11.02.2026)
В Петербурге спасли рабочего, повисшего на проводах
Спасатели в Санкт-Петербурге помогли спуститься сорвавшемуся с крыши и повисшему на проводах рабочему, сообщило городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Спасатели в Санкт-Петербурге помогли спуститься сорвавшемуся с крыши и повисшему на проводах рабочему, сообщило городское ГУМЧС РФ.
"При уборке снега с кровли дома 22 по улице Правды рабочий сорвался с крыши и повис на проводах на уровне шестого этажа. Спасатели эвакуировали его с помощью автолестницы", - говорится в сообщении.
Мужчину передали сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. В госпитализации он не нуждается, сообщает ведомство.
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга после инцидента организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка достаточности мер, принятых работодателем при организации работ на высоте, сообщила городская прокуратура.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
