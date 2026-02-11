https://ria.ru/20260211/peskov-2073627263.html
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20 - РИА Новости, 11.02.2026
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20
Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:44:00+03:00
2026-02-11T12:44:00+03:00
2026-02-11T12:44:00+03:00
юар
россия
сша
дмитрий песков
светлана лукаш
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056936387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18da63e8939fec09f0acf80b102121e1.jpg
https://ria.ru/20260211/peskov-2073624200.html
юар
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056936387_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_bb7b13d505c22d6e0789ae9fe0742ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, россия, сша, дмитрий песков, светлана лукаш, большая двадцатка
ЮАР, Россия, США, Дмитрий Песков, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20
Песков: Россия выступает за активное участие ЮАР в работе G20