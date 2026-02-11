Рейтинг@Mail.ru
12:44 11.02.2026
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20
Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
юар, россия, сша, дмитрий песков, светлана лукаш, большая двадцатка
В Кремле выступили за активное участие ЮАР в работе G20

Песков: Россия выступает за активное участие ЮАР в работе G20

© Getty Images / Leon NealУчастники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Leon Neal
Участники саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается участия ЮАР в "двадцатке", то мы считаем, что ЮАР должна присутствовать (в G20 - ред.) и должна принимать активное участие", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как обстоит ситуация с участием ЮАР в большой "двадцатке".
Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "двадцатке" в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.
Песков ответил на вопрос об обсуждениях работы большой "двадцатки"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала