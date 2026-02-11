https://ria.ru/20260211/peskov-2073624200.html
Песков ответил на вопрос об обсуждениях работы большой "двадцатки"
Песков ответил на вопрос об обсуждениях работы большой "двадцатки"
Работа большой "двадцатки" не обсуждается в ходе контактов России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:35:00+03:00
2026-02-11T12:35:00+03:00
2026-02-11T13:16:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
большая двадцатка
