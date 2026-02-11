Рейтинг@Mail.ru
Гуменник идет 12-м после короткой программы на Олимпиаде
Фигурное катание
 
01:05 11.02.2026 (обновлено: 01:23 11.02.2026)
Гуменник идет 12-м после короткой программы на Олимпиаде
Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
фигурное катание
спорт
илья малинин
юма кагияма
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
спорт, илья малинин, юма кагияма, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Илья Малинин, Юма Кагияма, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Гуменник идет 12-м после короткой программы на Олимпиаде

Гуменник идет 12-м после короткой программы на Олимпиаде, лидирует Малинин

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Elsa
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Россиянин выступил под первым стартовым номером и набрал за прокат 86,72 балла. Гуменник исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель. Непрыжковые элементы в исполнении Гуменника были оценены технической бригадой четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Армянский скрипач поблагодарил Гуменника за выбор музыки для проката
10 февраля, 23:21
Первое место после короткой программы занимает двукратный чемпион мира американец Илья Малинин с результатом 108,16 балла. Вторым идет японец Юма Кагияма (103,07), третьим - представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). Подопечный российского тренера Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе (85,11) располагается на 15-м месте.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Логотип Олимпийских игр 2026 года - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Олимпиада-2026: календарь и дисциплины, кто поехал от России
10 февраля, 13:50
 
Фигурное катание Спорт Илья Малинин Юма Кагияма Зимние Олимпийские игры 2026 Пётр Гуменник
 
