Гуменник идет 12-м после короткой программы на Олимпиаде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник занимает 12-е место после короткой программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Россиянин выступил под первым стартовым номером и набрал за прокат 86,72 балла. Гуменник исполнил в программе каскад из четверного флипа и двойного тулупа с неидеальным приземлением и оценками в "минусовой" зоне, а также чисто сделал лутц в четыре оборота и тройной аксель. Непрыжковые элементы в исполнении Гуменника были оценены технической бригадой четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Первое место после короткой программы занимает двукратный чемпион мира американец Илья Малинин с результатом 108,16 балла. Вторым идет японец Юма Кагияма (103,07), третьим - представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (102,55). Подопечный российского тренера Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе (85,11) располагается на 15-м месте.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при страны, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
