В Минсельхозе объяснили ситуацию с ценами на огурцы

19:42 11.02.2026
2026
Новости
экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Огурцы
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Огурцы. Архивное фото
Огурцы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью, сообщил Минсельхоз.
"Ценовая ситуация на рынке овощей, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. В зимний период эта продукция традиционно дорожает в связи с переходом на тепличные овощи, которые требуют больших затрат на производство", - говорится в сообщении.
Там добавили, что цены на огурцы у производителей сохраняются примерно на уровне прошлого года.
Овощи
В Минсельхозе рассказали о снижении цен на овощи
Вчера, 19:34
 
Экономика
 
 
