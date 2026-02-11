https://ria.ru/20260211/ogranicheniya-2073557962.html
В аэропортах Калуги и Ульяновска ввели ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Ульяновска ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.02.2026
В аэропортах Калуги и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Калуги и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T05:58:00+03:00
2026-02-11T05:58:00+03:00
2026-02-11T05:58:00+03:00
калуга
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_9:0:837:466_1920x0_80_0_0_5fd331c3136b54694ae4164d60c9e904.jpg
https://ria.ru/20260211/ogranicheniya-2073554241.html
калуга
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669820_43:0:664:466_1920x0_80_0_0_449a6eb54eb5d0fb533b16fdb2dc7a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги и Ульяновска ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Калуги и Ульяновска ввели ограничения на полеты