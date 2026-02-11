Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.02.2026
00:24 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/norvegiya-2073543143.html
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном
Контрольный и конституционный комитет парламента Норвегии принял решение об учреждении комиссии для проведения расследования в связи с новыми данными по делу... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T00:24:00+03:00
2026-02-11T00:24:00+03:00
в мире
норвегия
иордания
сша
джеффри эпштейн
норвегия
иордания
сша
в мире, норвегия, иордания, сша, джеффри эпштейн
В мире, Норвегия, Иордания, США, Джеффри Эпштейн
СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном

Altinget: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Контрольный и конституционный комитет парламента Норвегии принял решение об учреждении комиссии для проведения расследования в связи с новыми данными по делу финансиста Джеффри Эпштейна и вызванными ими скандалами в королевском доме и МИД государства, сообщает местная газета Altinget.
Газета VG 1 февраля написала, что норвежская кронпринцесса Метте-Марит более 1 тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна. В понедельник Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) объявило о начале расследования в отношении экс-посла страны в Иордании Моны Юуль и ее супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена из-за их связей с финансистом, Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
Вчера, 19:17
"Контрольный и конституционный комитет стортинга (парламента Норвегии) решил учредить внешнюю "комиссию по Эпштейну" после недели крупных разоблачений и скандалов", - говорится в материале издания.
Как уточняет газета, подобные расследования в парламенте инициируются редко.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Глава Минторга США рассказал, сколько писем он написал Эпштейну за 14 лет
Вчера, 19:22
 
В миреНорвегияИорданияСШАДжеффри Эпштейн
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
