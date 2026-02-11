СМИ: в Норвегии учредят комиссию для расследования связей с Эпштейном

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Контрольный и конституционный комитет парламента Норвегии принял решение об учреждении комиссии для проведения расследования в связи с новыми данными по делу финансиста Джеффри Эпштейна и вызванными ими скандалами в королевском доме и МИД государства, сообщает местная газета Altinget.
Газета VG 1 февраля написала, что норвежская кронпринцесса Метте-Марит более 1 тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна. В понедельник Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim) объявило о начале расследования в отношении экс-посла страны в Иордании Моны Юуль и ее супруга, экс-дипломата Терье Рёд-Ларсена из-за их связей с финансистом, Юуль обвиняют в коррупции, ее мужа - в соучастии.
"Контрольный и конституционный комитет стортинга (парламента Норвегии) решил учредить внешнюю "комиссию по Эпштейну" после недели крупных разоблачений и скандалов", - говорится в материале издания.
Как уточняет газета, подобные расследования в парламенте инициируются редко.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.