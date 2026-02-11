Рейтинг@Mail.ru
Ученые смогли продлить срок службы холодильников почти вдвое
Наука
Наука
 
07:00 11.02.2026
Ученые смогли продлить срок службы холодильников почти вдвое
Ученые смогли продлить срок службы холодильников почти вдвое - РИА Новости, 11.02.2026
Ученые смогли продлить срок службы холодильников почти вдвое
Технологию улучшения материалов, способную почти в два раза продлить жизнь магнитных холодильников, создали ученые ЧелГУ в составе международного научного... РИА Новости, 11.02.2026
наука
наука
университетская наука
китай
челябинский государственный университет
челябинск
россия
солнце
китай
челябинск
россия
наука, университетская наука, китай, челябинский государственный университет, челябинск, россия, солнце, техника
Наука, Наука, Университетская наука, Китай, Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, Солнце, Техника
Ученые смогли продлить срок службы холодильников почти вдвое

РИА Новости: ученые увеличили срок службы новых систем магнитного охлаждения

Магнит
Магнит - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / NiPlot
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Технологию улучшения материалов, способную почти в два раза продлить жизнь магнитных холодильников, создали ученые ЧелГУ в составе международного научного коллектива. Новое покрытие для “сердца” таких устройств сделает технологию магнитного охлаждения доступнее и долговечнее. Результаты представлены в научном журнале "Advanced Functional Materials".
"Основным элементом в современном холодильнике является компрессор, который перекачивает охлаждающую жидкость – фреон. Поломка этого устройства приводит к выходу из строя всей холодильной системы, а утечка фреона приводит к разрушающему воздействию на озоновый слой нашей планеты, защищающий нас от основной части ультрафиолетового излучения Солнца", — рассказал один из авторов разработки, ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев.
Процедура взвешивания опытного образца гексаферрита бария - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Простой и нежелезный. Ученые создали новый магнит
27 ноября 2025, 08:00
Для создания более эффективных и безопасных промышленных и домашних холодильников ученые разрабатывают новую технологию магнитного охлаждения, работающую на магнитокалорическом эффекте (МКЭ). Материалы с МКЭ могут охлаждаться или нагреваться под воздействием внешнего магнитного поля, то есть для работы таких устройств не требуются вредные CFС и HCFС хладогенты, сообщил Таскаев.
Ученые ЧелГУ совместно с коллегами из Китая нашли способ сделать магнитные сплавы на основе редкоземельных элементов более стойкими к коррозии. Эти материалы используют в магнитных холодильниках будущего – со временем эффект, создаваемый новым покрытием, только усиливается, добавил ученый.
"Представьте, что у вас есть специальный металлический сплав, который сильно охлаждается при внесении его в поле постоянного магнита. Но, как и обычное железо, он достаточно быстро ржавеет от воздействия жидкостей на основе воды. Именно такие теплоносители сейчас используются в магнитных холодильниках. Мы придумали способ "одеть" этот сплав в тонкую, но прочную никелевую "оболочку", — рассказал исследователь.
Процессор будущего - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Челябинские ученые нашли ключ к созданию "иных" процессоров
15 октября 2025, 09:00
По его словам, эта "оболочка" герметично защищает внутренний материал от воды и, как следствие, коррозии. Более того, со временем на поверхности этой оболочки появляется еще один незаметный защитный слой, который делает ее еще крепче. В итоге "одетый" сплав перестает окисляться, но при этом полностью сохраняет свою способность к магнитному охлаждению.
"Наш способ покрытия магнитного материала не требует уникального или дорогого оборудования и может быть воспроизведен в любой материаловедческой лаборатории. В перспективе разработка может ускорить коммерциализацию магнитного охлаждения как энергоэффективной и экологичной альтернативы традиционным компрессорным холодильникам и системам кондиционирования", — объяснили в ЧелГУ.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКитайЧелябинский государственный университетЧелябинскРоссияСолнцеТехника
 
 
