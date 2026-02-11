Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/militarizatsiya-2073549438.html
Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы
Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы - РИА Новости, 11.02.2026
Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы
Степень милитаризации европейских стран напрямую зависит от того, как будут дальше складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:27:00+03:00
2026-02-11T02:27:00+03:00
сша
европа
америка
алексей громыко
российская академия наук
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20260204/evropa-2072251495.html
сша
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, европа, америка, алексей громыко, российская академия наук, нато
США, Европа, Америка, Алексей Громыко, Российская академия наук, НАТО
Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы

Громыко: милитаризация Европы будет зависеть от отношений США и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Степень милитаризации европейских стран напрямую зависит от того, как будут дальше складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис, заявил РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.
По его словам, сбылись самые страшные кошмары для НАТО и Европы. В альянсе вовсю идут разговоры о шансах на его выживание в свете политики США, а к Европейскому союзу Трамп вообще относится пренебрежительно и считает его больше конкурентом Америки, чем партнёром. Однако с отдельными странами Европы Вашингтон готов иметь дело, но опять-таки если это приносит США выгоду в прямом смысле слова.
"Европейский Запад действительно встал на путь милитаризации, и дело здесь не только, а может быть даже не столько в боязни России, а в том, что стратегически США и дальше будут "уходить из Европы". Степень этой милитаризации зависит от того, как дальше будут складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис", - отметил Громыко.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
НАТО и ЕС хотят сделать милитаризацию Европы необратимой, заявила Жданова
4 февраля, 16:25
 
СШАЕвропаАмерикаАлексей ГромыкоРоссийская академия наукНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала