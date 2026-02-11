Политолог рассказал, от чего будет зависеть милитаризация Европы

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Степень милитаризации европейских стран напрямую зависит от того, как будут дальше складываться отношения между США и европейским Западом, и как будет урегулирован украинский кризис, заявил РИА Новости директор Института Европы РАН Алексей Громыко.