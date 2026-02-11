Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на предложение найти первого заместителя, который будет исполнять роль "злого полицейского" в отношениях с Западом, пошутил, что ему обидно, что ему не доверяют и считают добряком.