Рейтинг@Mail.ru
Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком" - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073650106.html
Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком"
Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком" - РИА Новости, 11.02.2026
Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на предложение найти первого заместителя, который будет исполнять роль "злого полицейского" в отношениях с... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:16:00+03:00
2026-02-11T14:16:00+03:00
в мире
россия
ссср
сергей лавров
вячеслав володин
андрей громыко
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33324/15/333241548_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_65f5e8a91f5dfa82b3498572a8e3a9a3.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073645288.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33324/15/333241548_31:0:1170:854_1920x0_80_0_0_14d9dd79faf47bab6fa98fe2c64641d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ссср, сергей лавров, вячеслав володин, андрей громыко, госдума рф, кпрф, оон
В мире, Россия, СССР, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Андрей Громыко, Госдума РФ, КПРФ, ООН
Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают "добряком"

Лавров ответил на шутку о роли злого полицейского

© РИА Новости / Руслан КривобокСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на предложение найти первого заместителя, который будет исполнять роль "злого полицейского" в отношениях с Западом, пошутил, что ему обидно, что ему не доверяют и считают добряком.
"Я уловил главное в вашем вопросе: вы мне не доверяете. Второе, что я уловил, что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме, отвечая на предложение представителя КПРФ найти первого заместителя министра, который будет исполнять роль "злого полицейского".
После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что представители КПРФ сравнивают Лаврова с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко, известным как "Мистер Нет" из-за частого использования права вета в ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал слова Гутерреша о новых российских регионах позором
Вчера, 13:54
 
В миреРоссияСССРСергей ЛавровВячеслав ВолодинАндрей ГромыкоГосдума РФКПРФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала