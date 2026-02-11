Кузьмичев заявил, что у следствия не осталось вопросов к Шпиневу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Футбольный агент Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил, что у правоохранительных органов не осталось вопросов к его партнеру Вадиму Шпиневу, который год назад проходил свидетелем по делу о мошенничестве в самарских "Крыльях Советов".
В феврале 2025 года Шпинев заявил РИА Новости, что проходит по делу, инициированному губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, в качестве свидетеля. По его словам, правоохранительные органы проводили проверку контрагентов "Крыльев Советов". В феврале 2026 года в Telegram-каналах появилась неофициальная информация о том, что "агентское" дело прекращено за отсутствием состава преступления.
"Вадим проходил в числе многих агентов. Как раз после инсульта сотрудники пришли к нему с обыском, изъяли телефоны, ноутбук, документы, договоры. Все это продолжалось на протяжении 6 часов, после чего Вадик опять уехал в больницу. Месяца три назад ему было все возвращено. Больше никаких вопросов у следствия к нему на тот момент не оставалось", - сказал Кузьмичев.
