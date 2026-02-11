Кузьмичев заявил, что у следствия не осталось вопросов к Шпиневу

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Футбольный агент Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости сообщил, что у правоохранительных органов не осталось вопросов к его партнеру Вадиму Шпиневу, который год назад проходил свидетелем по делу о мошенничестве в самарских "Крыльях Советов".