Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване. Архивное фото

Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване

© REUTERS / Desmond Boylan Самолеты в международном аэропорту имени Хосе Марти в Гаване

Перелеты из России на Кубу приостановят из-за дефицита топлива на острове

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия и Куба ищут альтернативные возможности возобновить авиасообщение в интересах своих граждан, рассказали в Росавиации.

"Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях", — говорится в сообщении

Совместно с Минтрансом ведомство держит ситуацию на особом контроле.

Авиакомпании Nordwind и "Россия" внесли вынужденные коррективы в программу из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе . Первая с 12 января будет выполнять только вывозные рейсы. Вторая приостановит полеты на остров после вывоза всех российских туристов — по данным туроператора Pegas Touristik, сейчас их около четырех тысяч. Компания, в свою очередь, приостановила продажу новых туров на Кубу.

"Все российские туристы, находящиеся на Кубе, будут организованно и в плановые сроки возвращены в Россию", — заверили там.

Актуальную информацию о рейсах можно получить на сайтах авиакомпаний.