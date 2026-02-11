Перелеты из России на Кубу приостановят из-за дефицита топлива на острове

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россия и Куба ищут альтернативные возможности возобновить авиасообщение в интересах своих граждан, рассказали в Росавиации.
"Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях", — говорится в сообщении.
Совместно с Минтрансом ведомство держит ситуацию на особом контроле.
Авиакомпании Nordwind и "Россия" внесли вынужденные коррективы в программу из-за сложностей с заправкой топливом самолетов на Кубе. Первая с 12 января будет выполнять только вывозные рейсы. Вторая приостановит полеты на остров после вывоза всех российских туристов — по данным туроператора Pegas Touristik, сейчас их около четырех тысяч. Компания, в свою очередь, приостановила продажу новых туров на Кубу.
"Все российские туристы, находящиеся на Кубе, будут организованно и в плановые сроки возвращены в Россию", — заверили там.
Актуальную информацию о рейсах можно получить на сайтах авиакомпаний.
В конце прошлого месяца президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Как сообщил в интервью РИА Новости посол России в республике Виктор Коронелли, после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.