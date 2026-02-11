Миронов предложил ввести предельно допустимую ставку по ипотечным кредитам

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ограничить максимальную ставку по ипотечным кредитам: она не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Внести… следующие изменения: процентная ставка по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке). Величина процентной ставки по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) не может превышать ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта", - сказано в тексте проекта федерального закона.

Миронов рассказал РИА Новости, что " Справедливая Россия " вносит законопроект для повышения доступности ипотечного кредитования, снижения ежемесячных платежей граждан и развития жилищного строительства в России

"Мы предлагаем ограничить процентную ставку по ипотечному кредиту – она не должна превышать ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта", – уточнил лидер партии.

По его словам, стоимость ипотеки сделала недоступной покупку жилья для большинства россиян.