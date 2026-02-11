https://ria.ru/20260211/kredit-2073544834.html
Миронов предложил ввести предельно допустимую ставку по ипотечным кредитам
Миронов предложил ввести предельно допустимую ставку по ипотечным кредитам
2026-02-11T01:07:00+03:00
Миронов предложил ввести предельно допустимую ставку по ипотечным кредитам
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ограничить максимальную ставку по ипотечным кредитам: она не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта.
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Внести… следующие изменения: процентная ставка по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке). Величина процентной ставки по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) не может превышать ключевую ставку, установленную Банком России, более чем на два процентных пункта", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Миронов
рассказал РИА Новости, что "Справедливая Россия
" вносит законопроект для повышения доступности ипотечного кредитования, снижения ежемесячных платежей граждан и развития жилищного строительства в России
.
"Мы предлагаем ограничить процентную ставку по ипотечному кредиту – она не должна превышать ставку ЦБ РФ более чем на два процентных пункта", – уточнил лидер партии.
По его словам, стоимость ипотеки сделала недоступной покупку жилья для большинства россиян.
"В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй
, банки начали одобрять лишь около 39% ипотечных заявок, а доля отказов превысила 60%. И происходит это потому, что для одобрения ипотеки от граждан требуют очень высокий доход. В большинстве крупных городов – более 100 тысяч, в Москве
– 340 тысяч рублей", - добавил Миронов, подчеркнув, что правила ипотечного кредитования необходимо менять.