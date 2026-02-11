Костромские педагоги отмечают снижение бюрократической нагрузки

КОСТРОМА, 11 фев – РИА Новости. Педагоги Костромской области рассказали губернатору Сергею Ситникову, что заметили снижение бюрократической нагрузки в связи с внедрением в школах новый технологий, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Сергей Ситников провел встречу с педагогическим сообществом Костромской области, посвященную снижению бюрократической нагрузки на учителей. Педагоги поделились с главой региона успешным опытом внедрения в школах новых технологий, позволяющих снизить бюрократическую нагрузку", - говорится в сообщении.

В частности, учитель технологии, замдиректора школы №16 Костромы Никита Смирнов представил опыт создания социального паспорта класса. По его словам, систематизированная база данных об условиях жизни и социальном составе обучающихся позволила сократить объем документации, исключить дублирование информации и повысить эффективность адресной поддержки детей.

На встрече были озвучены и проблемы, требующие системного решения. Озвучивалось, что многие классные руководители отмечают избыточную нагрузку, связанную с многократным сбором согласий на обработку персональных данных, например, при участии детей в олимпиадах и конкурсах. Их сбор полностью ложится на педагогов.

Губернатор поддержал предложение учителей о введении единого согласия на обработку персональных данных, подписываемого родителями однократно при зачислении ребенка в школу. Документ будет распространяться на все стандартные мероприятия образовательного процесса. В связи с этим профильному департаменту поручено разработать единую матрицу документов, сопровождающих школьников при участии в конкурсах и олимпиадах или при переходе в иную образовательную организацию.

"Наша задача - убрать бессмысленную работу, чтобы педагог больше занимался детьми. Все разрешения, вся необходимая информация должны быть собраны до того, как классный руководитель приступит к своим функциям. Эта работа носит чисто технический характер", - отметил глава региона.