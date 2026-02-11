Костромские педагоги отмечают снижение бюрократической нагрузки

КОСТРОМА, 11 фев – РИА Новости. Педагоги Костромской области рассказали губернатору Сергею Ситникову, что заметили снижение бюрократической нагрузки в связи с внедрением в школах новый технологий, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Губернатор Сергей Ситников провел встречу с педагогическим сообществом Костромской области, посвященную снижению бюрократической нагрузки на учителей. Педагоги поделились с главой региона успешным опытом внедрения в школах новых технологий, позволяющих снизить бюрократическую нагрузку", - говорится в сообщении.
В частности, учитель технологии, замдиректора школы №16 Костромы Никита Смирнов представил опыт создания социального паспорта класса. По его словам, систематизированная база данных об условиях жизни и социальном составе обучающихся позволила сократить объем документации, исключить дублирование информации и повысить эффективность адресной поддержки детей.
На встрече были озвучены и проблемы, требующие системного решения. Озвучивалось, что многие классные руководители отмечают избыточную нагрузку, связанную с многократным сбором согласий на обработку персональных данных, например, при участии детей в олимпиадах и конкурсах. Их сбор полностью ложится на педагогов.
Губернатор поддержал предложение учителей о введении единого согласия на обработку персональных данных, подписываемого родителями однократно при зачислении ребенка в школу. Документ будет распространяться на все стандартные мероприятия образовательного процесса. В связи с этим профильному департаменту поручено разработать единую матрицу документов, сопровождающих школьников при участии в конкурсах и олимпиадах или при переходе в иную образовательную организацию.
"Наша задача - убрать бессмысленную работу, чтобы педагог больше занимался детьми. Все разрешения, вся необходимая информация должны быть собраны до того, как классный руководитель приступит к своим функциям. Эта работа носит чисто технический характер", - отметил глава региона.
Отдельное внимание уделено перегруженности школ объемными документами, поступающими без предварительной адаптации. Департаменту образования необходимо взять на себя функции предварительной обработки документов, которые зачастую дублируют друг друга. До школ доводить их в формате сжатых методических рекомендаций, в электронном виде, максимально сократив бумажные носители, подчеркнул Ситников.
Еще один молодежный центр создадут в Костроме
10 февраля, 20:55