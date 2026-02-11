Рейтинг@Mail.ru
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
15:33 11.02.2026
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
костромская область
костромская область
владимир виноградов
сергей ситников
костромская область
Новости
костромская область, владимир виноградов, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Владимир Виноградов, Сергей Ситников
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику

© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобили коммунальной службы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Автомобили коммунальной службы. Архивное фото
КОСТРОМА, 11 фев – РИА Новости. Администрация Костромской области планирует компенсировать местным управляющим компаниям до 50% затрат на покупку уборочной техники, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Об исполнении поручения губернатора на оперативном совещании доложил первый заместитель Владимир Виноградов.
По данным обладминистрации, период обильных снегопадов показал - специализированных машин остро не хватает. Управляющие компании как правило заимствуют их в других организациях по очереди, когда автомобили освободятся, в результате работы по уборке снега происходят со значительным опозданием.
В связи с этим губернатор Сергей Ситников выступил с инициативой разработки механизмов стимулирования управляющих компаний на покупку собственной уборочной техники.
"Глава региона предложил направлять на частичную компенсацию затрат на технику поступления от штрафов, которые взыскиваются с управляющих компаний за недобросовестное выполнение обязанностей по содержанию домов и придомовых территорий. Таким образом будет компенсироваться до 50% затрат", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора разработан проект постановления, которым определен механизм компенсаций, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании администрации. Губернатор поставил задачу прописать в документе обязательные требования к использованию такой техники - она должна быть универсальной, с комплектом навесного оборудования, позволяющим производить уборку в любое время года.
Еще одно обязательное условие - обязательные отчеты управляющих компаний по использованию техники и контроль за их достоверностью, отмечают в обладминистрации. Для недобросовестных руководителей будут предусмотрены штрафы.
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях
9 февраля, 20:40
Костромская область будет развивать ИЖС на пригородных территориях
9 февраля, 20:40
 
