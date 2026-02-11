https://ria.ru/20260211/kostroma-2073672129.html
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику - РИА Новости, 11.02.2026
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
Администрация Костромской области планирует компенсировать местным управляющим компаниям до 50% затрат на покупку уборочной техники, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:33:00+03:00
2026-02-11T15:33:00+03:00
2026-02-11T15:33:00+03:00
костромская область
костромская область
владимир виноградов
сергей ситников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983136591_0:257:2996:1942_1920x0_80_0_0_e3f95df2b6e9a887c442a218e859e055.jpg
https://ria.ru/20260209/kostroma-2073314847.html
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983136591_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b643c989a54e9b6e4c85e2636ebd5367.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, владимир виноградов, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Владимир Виноградов, Сергей Ситников
Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику
Костромским управляющим компаниям компенсируют до 50% затрат на покупку техники
КОСТРОМА, 11 фев – РИА Новости. Администрация Костромской области планирует компенсировать местным управляющим компаниям до 50% затрат на покупку уборочной техники, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Об исполнении поручения губернатора на оперативном совещании доложил первый заместитель Владимир Виноградов.
По данным обладминистрации, период обильных снегопадов показал - специализированных машин остро не хватает. Управляющие компании как правило заимствуют их в других организациях по очереди, когда автомобили освободятся, в результате работы по уборке снега происходят со значительным опозданием.
В связи с этим губернатор Сергей Ситников выступил с инициативой разработки механизмов стимулирования управляющих компаний на покупку собственной уборочной техники.
"Глава региона предложил направлять на частичную компенсацию затрат на технику поступления от штрафов, которые взыскиваются с управляющих компаний за недобросовестное выполнение обязанностей по содержанию домов и придомовых территорий. Таким образом будет компенсироваться до 50% затрат", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора разработан проект постановления, которым определен механизм компенсаций, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании администрации. Губернатор поставил задачу прописать в документе обязательные требования к использованию такой техники - она должна быть универсальной, с комплектом навесного оборудования, позволяющим производить уборку в любое время года.
Еще одно обязательное условие - обязательные отчеты управляющих компаний по использованию техники и контроль за их достоверностью, отмечают в обладминистрации. Для недобросовестных руководителей будут предусмотрены штрафы.