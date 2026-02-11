Костромским управляющим компаниям компенсируют затраты на технику

КОСТРОМА, 11 фев – РИА Новости. Администрация Костромской области планирует компенсировать местным управляющим компаниям до 50% затрат на покупку уборочной техники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Об исполнении поручения губернатора на оперативном совещании доложил первый заместитель Владимир Виноградов.

По данным обладминистрации, период обильных снегопадов показал - специализированных машин остро не хватает. Управляющие компании как правило заимствуют их в других организациях по очереди, когда автомобили освободятся, в результате работы по уборке снега происходят со значительным опозданием.

В связи с этим губернатор Сергей Ситников выступил с инициативой разработки механизмов стимулирования управляющих компаний на покупку собственной уборочной техники.

"Глава региона предложил направлять на частичную компенсацию затрат на технику поступления от штрафов, которые взыскиваются с управляющих компаний за недобросовестное выполнение обязанностей по содержанию домов и придомовых территорий. Таким образом будет компенсироваться до 50% затрат", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора разработан проект постановления, которым определен механизм компенсаций, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании администрации. Губернатор поставил задачу прописать в документе обязательные требования к использованию такой техники - она должна быть универсальной, с комплектом навесного оборудования, позволяющим производить уборку в любое время года.