Рейтинг@Mail.ru
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/komitet-2073677259.html
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном - РИА Новости, 11.02.2026
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном
Комитет министров Совета Европы лишил бывшего генсека организации Турбьёрна Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования из-за его связей... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:53:00+03:00
2026-02-11T15:53:00+03:00
в мире
норвегия
сша
турбьерн ягланд
джеффри эпштейн
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148293/26/1482932645_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e8964717a6490b857d87c4790088109.jpg
https://ria.ru/20260210/epshtejn-2073501548.html
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2072710600.html
норвегия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148293/26/1482932645_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_cb874fcc3f52516173b27af085cb99f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, сша, турбьерн ягланд, джеффри эпштейн, совет европы
В мире, Норвегия, США, Турбьерн Ягланд, Джеффри Эпштейн, Совет Европы
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном

Совет Европы лишил экс-генсека Ягланда иммунитета из-за связей с Эпштейном

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТурбьерн Ягланд
Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Турбьерн Ягланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Комитет министров Совета Европы лишил бывшего генсека организации Турбьёрна Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования из-за его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает в среду пресс-служба Совета Европы.
Телерадиокомпания NRK в понедельник сообщала со ссылкой на старшего советника в отделе по связям с общественностью норвежского МИД Ане Йёрем, что внешнеполитическое ведомство Норвегии представило комитету министров Совета Европы предложение снять иммунитет с Ягланда для расследования.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
10 февраля, 18:23
"Комитет министров отменил иммунитет бывшего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда после запроса норвежских властей о начале разбирательства по обвинениям в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Это решение публикациями в СМИ с ноября 2025 года, связанными с документами, опубликованными властями США в рамках уголовного дело Эпштейна", - говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Нынешний генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что еще в ноябре 2025 года она распорядился провести в Совете Европы неофициальное внутреннее административное расследование. Расследование было направлено на установление всех фактов и выработку реакции организации. Берсе рекомендовал государствам-членам Совета Европы согласиться лишить Ягланда иммунитета, говорится в пресс-релизе.
Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.
Ранее Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений сообщило о начале расследования в отношении Ягланда по подозрению в коррупции на основании информации из файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
9 февраля, 08:00
 
В миреНорвегияСШАТурбьерн ЯгландДжеффри ЭпштейнСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала