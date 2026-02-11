Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном

ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Комитет министров Совета Европы лишил бывшего генсека организации Турбьёрна Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования из-за его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает в среду Комитет министров Совета Европы лишил бывшего генсека организации Турбьёрна Ягланда иммунитета для проведения антикоррупционного расследования из-за его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает в среду пресс-служба Совета Европы.

Телерадиокомпания NRK в понедельник сообщала со ссылкой на старшего советника в отделе по связям с общественностью норвежского МИД Ане Йёрем, что внешнеполитическое ведомство Норвегии представило комитету министров Совета Европы предложение снять иммунитет с Ягланда для расследования.

"Комитет министров отменил иммунитет бывшего генерального секретаря Турбьёрна Ягланда после запроса норвежских властей о начале разбирательства по обвинениям в коррупции при отягчающих обстоятельствах. Это решение публикациями в СМИ с ноября 2025 года, связанными с документами, опубликованными властями США в рамках уголовного дело Эпштейна ", - говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Нынешний генсек Совета Европы Ален Берсе заявил, что еще в ноябре 2025 года она распорядился провести в Совете Европы неофициальное внутреннее административное расследование. Расследование было направлено на установление всех фактов и выработку реакции организации. Берсе рекомендовал государствам-членам Совета Европы согласиться лишить Ягланда иммунитета, говорится в пресс-релизе.

Ягланд занимал должность генсека Совета Европы в 2009-2019 годах. До этого в 1996-1997 годах он был премьером Норвегии.

Ранее Центральное управление Норвегии по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений сообщило о начале расследования в отношении Ягланда по подозрению в коррупции на основании информации из файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.