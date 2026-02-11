https://ria.ru/20260211/ii-2073550861.html
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ - РИА Новости, 11.02.2026
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в первую очередь приведет к исчезновению таких профессий, как кассир, оператор колл-центра,... РИА Новости, 11.02.2026
общество
российская академия наук
В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ
ИМЭМО РАН: первыми из-за ИИ исчезнут профессии кассира и оператора колл-центра
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в первую очередь приведет к исчезновению таких профессий, как кассир, оператор колл-центра, водитель, менеджер начального и среднего звена, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
"Вероятно, в первую очередь (в связи с развитием ИИ – ред.) действительно будут заменены кассиры, операторы колл-центров, водители, операторы производственных линий, фармацевты, переводчики, бухгалтеры, банковские сотрудники и менеджеры начального и среднего звена в различных сферах экономики", - сказала Ромашкина.
По словам эксперта, автоматизация – это не просто тренд, а экономическая необходимость, так как она позволяет оптимизировать расходы, повысить эффективность и устранить человеческий фактор из многих процессов во всех без исключения сферах экономики.
"При этом скорость автоматизации напрямую зависит от уровня развития страны. Так, в развитых экономиках этот процесс идет быстрее из-за высокой стоимости рабочей силы и более высокой доступности самих этих технологий", - отметила сотрудник ИМЭМО.
Ромашкина подытожила, что согласно прогнозам различных международных консалтинговых компаний, к 2030 году из-за лавинообразного развития ИКТ-технологий могут потерять работу до нескольких сотен миллионов человек.