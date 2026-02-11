В ИМЭМО РАН рассказали, какие профессии исчезнут первыми из-за ИИ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в первую очередь приведет к исчезновению таких профессий, как кассир, оператор колл-центра, водитель, менеджер начального и среднего звена, заявила РИА Новости руководитель группы проблем информационной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.

"Вероятно, в первую очередь (в связи с развитием ИИ – ред.) действительно будут заменены кассиры, операторы колл-центров, водители, операторы производственных линий, фармацевты, переводчики, бухгалтеры, банковские сотрудники и менеджеры начального и среднего звена в различных сферах экономики", - сказала Ромашкина.

По словам эксперта, автоматизация – это не просто тренд, а экономическая необходимость, так как она позволяет оптимизировать расходы, повысить эффективность и устранить человеческий фактор из многих процессов во всех без исключения сферах экономики.

"При этом скорость автоматизации напрямую зависит от уровня развития страны. Так, в развитых экономиках этот процесс идет быстрее из-за высокой стоимости рабочей силы и более высокой доступности самих этих технологий", - отметила сотрудник ИМЭМО.