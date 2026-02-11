Рейтинг@Mail.ru
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
20:32 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073763750.html
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник не принял участия в тренировке за два дня до проката произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T20:32:00+03:00
2026-02-11T20:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073718632_0:651:2048:1803_1920x0_80_0_0_701e842b978702e9391472c07fae214f.jpg
https://ria.ru/20260211/gumennik-2073717340.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, пётр гуменник, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Пётр Гуменник, Зимние Олимпийские игры 2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ

Гуменник пропустил тренировку перед прокатом произвольной программы на ОИ

Петр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник не принял участия в тренировке за два дня до проката произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА Новости источник.
Гуменник во вторник набрал 86,72 балла в короткой программе и занимает 12-е место. По приезде в Милан Гуменнику пришлось менять музыкальное сопровождение к короткой программе из-за проблем с авторскими правами.
Произвольную программу фигуристы представят в пятницу, 13 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Фигурное катаниеСпортПётр ГуменникЗимние Олимпийские игры 2026
 
Версия 2023.1 Beta
