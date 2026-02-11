https://ria.ru/20260211/gumennik-2073763750.html
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Российский фигурист Петр Гуменник не принял участия в тренировке за два дня до проката произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщил РИА... РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T20:32:00+03:00
2026-02-11T20:32:00+03:00
2026-02-11T20:32:00+03:00
фигурное катание
спорт
пётр гуменник
зимние олимпийские игры 2026
Гуменник не вышел на тренировку за два дня до произвольной программы на ОИ
Гуменник пропустил тренировку перед прокатом произвольной программы на ОИ