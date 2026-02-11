Наш фигурист воюет за медаль Игр: пролезет ли Гумменик в форточку?

Петр Гуменник сражался в короткой программе Олимпийских игр после отсутствия международного опыта и нежданными проблемами. РИА Новости Спорт рассказывает, как нашему фигуристу уцепиться за медаль.

Музыкальный бардак сковал Петра

Напряжение над миланским олимпийским льдом висело такое, что лопались не только нервы, но и шнурки. Наш Петр первым вышел на лед и... порвал экипировку. Возможно, потому и не вышел стартовый каскад из четверного флипа и тулупа, который должен был быть тройным, но потерял по дороге один оборот. Вообще будто бы неправильно было ожидать от нашего атлета большего. Стоит признать, что музыка композитора Эдгара Акопяна, в срочном порядке положенная на хореографию, настроение, акценты и костюм "Парфюмера", пусть и слышится достойно, но в полной мере заменить оригинал не имела никакого шанса. А волнение от олимпийского дебюта, помноженное на бардак с музыкой, сковывало еще сильнее.

В общем, высоких компонентов (их еще для простоты восприятия по привычке называют "артистизмом") особо не ожидалось – их и не поставили. Рабочие 38,29 балла – разумеется, гораздо ниже реальных возможностей Петра. Для сравнения, выше оказались и не самый компонентный китаец Боян Цзинь (38,76), и едва пробившийся в произвольную программу из-за потери каскада и падения эстонец Александр Селевко (41,69), и хуже прыгавший, но уже обзаведшийся бронзой текущей Олимпиады в команде итальянец Маттео Риццо (41,81).

Но повод для придирок все-таки был. Наивно было полагать, что наши ребята едут в Милан купаться в любви и обожании. Российские и белорусские нейтральные фигуристы там, в сущности, совершенно одни – не по форме (руководство нашей федерации формально в Италии присутствует, пусть и как зрители), а по содержанию. У нас нет своих судей, сила наших чиновников снизилась, а кулуарной работы и вовсе почти нет. Пока остальные страны делят между собой этот олимпийский торт, мы стоим в углу комнаты и кушаем гречку из контейнера.

Шедевр от француза

На олимпийском отборе в Пекине, проходившем в сентябре, Петру поставили за короткую 93,80. С одной стороны, ничего себе, разница 7 баллов! С другой, тогда он катался абсолютно чисто – и даже с этим условием получил за компоненты лишь на 0,67 больше, чем в Милане за прокат, который все-таки получился не до конца таким, как Петр умеет.

Строго говоря, наш фигурист отстал от собственных пекинских баллов не столько компонентами, сколько стартовым каскадом. Двойной тулуп вместо тройного – и базовая стоимость уже понижается на целых 3 балла. Отрицательные оценки за качество исполнения (GOE) – и еще минус где-то 3. Добавь Петр вот эти 6 баллов себе в копилку – и результат Пекина уже был бы близко. Исполни поувереннее четверной лутц – и уже личный международный рекорд. И ведь тут мы даже не вспоминаем о второй оценке, хотя и она наверняка была бы пусть и на крохи, но повыше.

Словом, оценки в районе или даже за 93 балла были вполне реальны. И при таком раскладе Петр до самой последней разминки шел бы в лидерах. Да и в ней мог бы побороться с призером чемпионата мира и одним из самых техничных фигуристов планеты Михаилом Шайдоровым из Казахстана (92,94) и обыграть одного шикарного во всех смыслах слова японца. Сюн Сато, пару дней назад едва не вытащивший на зубах командное золото для своей сборной против американского полубога Ильи Малинина, гениально начал свою короткую с идеального четверного лутца и быстро закончил откровенно плохим каскадом 4-2 с тулупами. Все непрыжковые элементы, кроме вращения со сменой ноги в положении сидя – третьего уровня. Получи 88,70 и отправляйся на пересдачу в произвольной. Там у него, кажется, получается лучше.

Далее – летящие щепки, разборки гениев и кулуарных титанов. Двукратный чемпион Европы из Франции Адам Сяо Хим Фа весь сезон боролся с травмами, но к Милану, кажется, подошел в отличной готовности. Шедевральная короткая, прокатанная, как никогда в жизни – на 102,55. И это, кажется, совершенно реальная заявка на олимпийскую медаль.

Малинин, вышедший на лед так, словно был рожден именно для этого момента. Даже самая сложная техническая заявка в мире (четверной флип, тройной аксель, четверной лутц-тройной тулуп в бонусной зоне, идеальное сальто – 108,16, лидерство) – для него просто промежуточный, облегченный вариант.

Второй по списку, но не по значимости из японских красавцев – Юма Кагияма – закрывал соревнования. Его джазовая короткая программа – на 50% мастерство постановщика и 50% лучшего в мире скольжения и драйва – должна когда-нибудь попасть в мировой золотой фонд. Идеальный фигурист в вакууме, Юма до упора шел по графику командника, где в короткой победил Малинина прокатом жизни. Казалось, сейчас вытаскивающая на танцпол даже с того света дорожка, вращение – и судьи просто сразу же лишаются квалификации, если не ставят кучу "десяток" в компонентах. Но перед этим стоит тройной аксель, на котором японец делает степаут – и катарсис превращается в легкое разочарование от того, как близко была интрига (103,07, промежуточно второй).