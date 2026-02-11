https://ria.ru/20260211/gosduma-2073664729.html
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать возможность студентам один раз в учебном году...
общество
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://ria.ru/20260121/aspiranty-2069329214.html
https://ria.ru/20260123/stipendiya-2069893451.html
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать возможность студентам один раз в учебном году пересдать экзамен без потери стипендии.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность установления на федеральном уровне нормы, позволяющей студентам один раз в учебном году пересдать один экзамен (зачёт) без прекращения выплаты государственной академической стипендии", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что пересдать предмет без потери стипендии можно будет, если пересдача проводится в установленное короткое "окно" (например, до 30 календарных дней), а по итогам семестра не будет других академических задолженностей, и также правило должно применяется не чаще одного раза в учебном году и фиксироваться в учётных системах вуза.
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить финансовые риски для студентов из-за случайных ошибок и снизит уровень стресса в период сессии без снижения академических требований, поскольку сохранение стипендии будет возможно только при успешном закрытии дисциплины и отсутствии иных задолженностей.
Депутаты напомнили, что единичная пересдача сейчас фактически влечёт утрату академической стипендии на период до следующего назначения, что создаёт для студентов непропорциональные финансовые последствия и повышает психологическую нагрузку в период сессии.