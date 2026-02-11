Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
15:07 11.02.2026 (обновлено: 15:13 11.02.2026)
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии - РИА Новости, 11.02.2026
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать возможность студентам один раз в учебном году... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Новости
общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД предложили разрешить пересдавать один экзамен без потери стипендии

В ГД предложили разрешить раз в год пересдавать экзамен без потери стипендии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили дать возможность студентам один раз в учебном году пересдать экзамен без потери стипендии.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность установления на федеральном уровне нормы, позволяющей студентам один раз в учебном году пересдать один экзамен (зачёт) без прекращения выплаты государственной академической стипендии", - сказано в документе.
Депутаты добавили, что пересдать предмет без потери стипендии можно будет, если пересдача проводится в установленное короткое "окно" (например, до 30 календарных дней), а по итогам семестра не будет других академических задолженностей, и также правило должно применяется не чаще одного раза в учебном году и фиксироваться в учётных системах вуза.
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить финансовые риски для студентов из-за случайных ошибок и снизит уровень стресса в период сессии без снижения академических требований, поскольку сохранение стипендии будет возможно только при успешном закрытии дисциплины и отсутствии иных задолженностей.
Депутаты напомнили, что единичная пересдача сейчас фактически влечёт утрату академической стипендии на период до следующего назначения, что создаёт для студентов непропорциональные финансовые последствия и повышает психологическую нагрузку в период сессии.
ОбществоГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
