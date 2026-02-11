В ГД предложили снять с учителей обязанность проверки домашних заданий

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил оценивать школьников только за работу на уроках и контрольные, а домашние задания использовать для закрепления, сняв с учителей обязанность их проверки.

"Насколько оценка за домашнее задание отражает объективные показатели знаний ученика? Может, уже стоит оценивать ответы на уроках или за контрольные и самостоятельные работы, которые проводились в классе, а домашнее задание оставить как способ лишний раз закрепить тему и подготовиться к ответу на уроке?" - задался вопросами Антропенко

По мнению парламентария, такая мера позволит снять дополнительную нагрузку не только с учителей, которые тратят много времени на обязательную проверку домашних заданий, но и с родителей, особенно работающих, которым вечером приходится проверять домашнюю работу или нанимать для этого репетиторов.

"Довольно часто в последнее время поднимается вопрос домашнего задания в школах. Об этом уже говорил и председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Тем не менее не найдено идеального решения этой проблемы", - отметил Антропенко.

Депутат считает, что современные дети живут в эпоху информационных технологий, которые опережают возможности восприятия, и справиться с таким объемом информации ребенку сложно. Он также подчеркнул, что на встречах с учителями и родителями многие из них выражают недоумение по поводу учебной нагрузки.

"Детям приходится выполнять домашнее задание, которое зачастую делают родители, а учителям эти задания проверять. Так насколько объективны показатели оценки его выполнения, если ученик не сам его делал? Получается, что здесь мы оцениваем, насколько родитель "Пети" менее загружен на работе, чем родитель "Лены", что готов делать с ним домашнее задание. Или мы говорим даже не о родителе, а о репетиторе?" - заключил Антропенко.