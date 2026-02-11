Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всем, в том числе относительно санкций.