Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев - РИА Новости, 11.02.2026
12:04 11.02.2026 (обновлено: 12:05 11.02.2026)
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев - РИА Новости, 11.02.2026
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер... РИА Новости, 11.02.2026
великобритания
сша
россия
кир стармер
джеффри эпштейн
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
великобритания, сша, россия, кир стармер, джеффри эпштейн, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Великобритания, США, Россия, Кир Стармер, Джеффри Эпштейн, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев

Дмитриев: Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции

Кир Стармер
Кир Стармер
© REUTERS / Toby Melville
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всем, в том числе относительно санкций.
"Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции... Он должен поступать противоположно тому, что говорят ему инстинкты", - написал Дмитриев в соцсети X.
10 февраля, 13:57
"Стармеру и Макрону пора в окопы". Замысел Британии вызвал панику на Западе
10 февраля, 13:57
Ранее Стармер на фоне слухов об отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
9 февраля, 08:00
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
9 февраля, 08:00
 
ВеликобританияСШАРоссияКир СтармерДжеффри ЭпштейнКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
