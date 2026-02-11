Рейтинг@Mail.ru
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
18:10 11.02.2026 (обновлено: 18:32 11.02.2026)
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью
2026
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Артем Галунин и Стефания Надымова стали победителями чемпионата России по лыжному двоеборью в Чайковском.
После прыжков с трамплина К-95 Артем Галунин финишировал в гонке на 10 км с результатом 26 минут 6,4 секунды, опередив Николая Корина (отставание - 2 минуты 34 секунды) и Виталия Шаршавина (+2.56,6).
У женщин по итогам соревнований на трамплине K-95 и гонки на 5 км тройку призеров составили Надымова (16.36,4), Мария Кузьмина (+35,3) и Анна Василькова (+57,4).
