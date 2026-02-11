https://ria.ru/20260211/galunin-2073733522.html
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью - РИА Новости Спорт, 11.02.2026
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью
Артем Галунин и Стефания Надымова стали победителями чемпионата России по лыжному двоеборью в Чайковском. РИА Новости Спорт, 11.02.2026
2026-02-11T18:10:00+03:00
2026-02-11T18:10:00+03:00
2026-02-11T18:32:00+03:00
спорт
прыжки на лыжах с трамплина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771779550_0:49:1080:657_1920x0_80_0_0_7593ab9f23589ddff3a0abaf2e80292a.jpg
https://ria.ru/20260208/dvoebore-2073004605.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771779550_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_94661c0bd8d5ad68f506a9cc58e2897d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, прыжки на лыжах с трамплина
Спорт, Прыжки на лыжах с трамплина
Галунин и Надымова стали чемпионами России по лыжному двоеборью
Галунин и Надымова выиграли чемпионат России по лыжному двоеборью
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Артем Галунин и Стефания Надымова стали победителями чемпионата России по лыжному двоеборью в Чайковском.
После прыжков с трамплина К-95 Артем Галунин финишировал в гонке на 10 км с результатом 26 минут 6,4 секунды, опередив Николая Корина (отставание - 2 минуты 34 секунды) и Виталия Шаршавина (+2.56,6).
У женщин по итогам соревнований на трамплине K-95 и гонки на 5 км тройку призеров составили Надымова (16.36,4), Мария Кузьмина (+35,3) и Анна Василькова (+57,4).