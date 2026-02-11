Рейтинг@Mail.ru
13:11 11.02.2026
Глава МИД Франции не исключил участия других дипломатов в деле Эпштейна
© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро после обнаружения имени французского дипломата в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна не исключил, что в материалах могут фигурировать и другие дипломаты.
Ранее Барро заявил, что обратился в прокуратуру, чтобы сообщить о предполагаемых фактах, касающихся старшего секретаря по иностранным делам МИД Франции Фабриса Эдана, чье имя фигурирует в документах по делу Эпштейна. В заявлении министра отмечалось, что Эдан в настоящее время находится в резерве по личным причинам и работает в частном секторе.
"Я не могу этого исключать, потому что имена дипломатов, похоже, фигурируют в документах, но я не могу на сегодняшний момент сделать из этого какие-либо выводы", - сказал Барро в интервью радиостанции RTL.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Благодаря делу Эпштейна подтвердились идеи конспирологов, заявил Дмитриев
