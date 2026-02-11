Глава МИД Франции не исключил участия других дипломатов в деле Эпштейна

ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро после обнаружения имени французского дипломата в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна не исключил, что в материалах могут фигурировать и другие дипломаты.

Ранее Барро заявил, что обратился в прокуратуру, чтобы сообщить о предполагаемых фактах, касающихся старшего секретаря по иностранным делам МИД Франции Фабриса Эдана, чье имя фигурирует в документах по делу Эпштейна . В заявлении министра отмечалось, что Эдан в настоящее время находится в резерве по личным причинам и работает в частном секторе.

"Я не могу этого исключать, потому что имена дипломатов, похоже, фигурируют в документах, но я не могу на сегодняшний момент сделать из этого какие-либо выводы", - сказал Барро в интервью радиостанции RTL.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.