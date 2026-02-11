Рейтинг@Mail.ru
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/es-2073760585.html
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила перед встречей глав МО стран Евросоюза, что ЕС определил два учебных центра для подготовки украинских военнослужащих на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:14:00+03:00
2026-02-11T20:14:00+03:00
в мире
украина
венгрия
россия
кайя каллас
петер сийярто
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
https://ria.ru/20251219/vsu-2063328760.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия, кайя каллас, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Кайя Каллас, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине

Каллас: ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила перед встречей глав МО стран Евросоюза, что ЕС определил два учебных центра для подготовки украинских военнослужащих на территории Украины.
"Мы также обсуждаем наш вклад в гарантии безопасности. Мы обсуждаем подготовку украинских солдат, в том числе на территории Украины. Мы определили два учебных центра, которые могли бы быть использованы для этой цели", - сказала она.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил 29 января, что Евросоюз не отказался от планов перенести подготовку украинских военных европейскими инструкторами на территорию Украины, Венгрия против, поскольку это может привести к конфликту НАТО и России и Третьей мировой войне.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ВСУ считают, что кредита ЕС не хватит даже на год, пишет Times
19 декабря 2025, 16:13
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияКайя КалласПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала