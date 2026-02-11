https://ria.ru/20260211/es-2073760585.html
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила перед встречей глав МО стран Евросоюза, что ЕС определил два учебных центра для подготовки украинских военнослужащих на... РИА Новости, 11.02.2026
ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине
Каллас: ЕС определил два центра для подготовки боевиков ВСУ на Украине