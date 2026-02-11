Рейтинг@Mail.ru
В СФ считают, что из ЕС может выйти часть стран из-за вступления Украины
В СФ считают, что из ЕС может выйти часть стран из-за вступления Украины
В СФ считают, что из ЕС может выйти часть стран из-за вступления Украины

Джабаров: часть членов ЕС покинут союз, если туда частично примут Украину

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров считает, что часть членов ЕС покинут союз, если туда "частично" примут Украину, которая потянет объединение на дно.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Безумие": решение ЕС по Украине шокировало журналиста
Вчера, 01:09
"Рассказы о том, что Киеву предоставят "частичное" членство в Евросоюзе в 2027 году - это очередная ложь и просто какой-то цинизм. Украина - полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение", - написал он в Telegram-канале.
Джабаров добавил, что такое развитие событий будет разрушением всего Евросоюза.
"Украина не только потянет ЕС на дно, но и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества", - отметил он.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Украину возьмут в ЕС только на словах, считает политолог
10 февраля, 19:13
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
