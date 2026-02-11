В СФ считают, что из ЕС может выйти часть стран из-за вступления Украины

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров считает, что часть членов ЕС покинут союз, если туда "частично" примут Украину, которая потянет объединение на дно.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов сообщила, что ЕС подготавливает план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в следующем году. План из нескольких шагов предполагает, помимо прочего, предоставление Киеву места за столом переговоров в ЕС еще до проведения требуемых реформ, а также преодоление возможного вето Венгрии. В июле 2017 года Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом.
"Рассказы о том, что Киеву предоставят "частичное" членство в Евросоюзе в 2027 году - это очередная ложь и просто какой-то цинизм. Украина - полуразрушенная страна, отлавливающая мужчин для отправки на фронт, полностью живущая в долг и ничего толком не производящая, кроме каких-то видов вооружений. Если Киев таким образом примут, то часть членов Евросоюза покинет объединение", - написал он в Telegram-канале.
Джабаров добавил, что такое развитие событий будет разрушением всего Евросоюза.
"Украина не только потянет ЕС на дно, но и спровоцирует большие конфликты внутри сообщества", - отметил он.
