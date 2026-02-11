Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару - РИА Новости, 11.02.2026
12:39 11.02.2026
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару
Анкара ожидает с визитом президента Сербии Александра Вучича в четверг, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
анкара (провинция)
сербия
турция
александр вучич
реджеп тайип эрдоган
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 фев - РИА Новости. Анкара ожидает с визитом президента Сербии Александра Вучича в четверг, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сегодня у меня состоятся переговоры с премьер-министром Греции Мицотакисом, завтра мы ожидаем приезда президента Сербии Александра Вучича", - заявил турецкий лидер, выступая перед однопартийцами в парламенте.
Эрдоган не стал раскрывать детали предстоящих переговоров с сербским президентом и не уточнил повестку визита.
