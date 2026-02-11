https://ria.ru/20260211/erdogan-2073625085.html
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару - РИА Новости, 11.02.2026
Эрдоган сообщил о визите Вучича в Анкару
Анкара ожидает с визитом президента Сербии Александра Вучича в четверг, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 11.02.2026
Эрдоган сообщил о предстоящем визите Вучича в Анкару