Когда финансист Джеффри Эпштейн узнал, что ФБР завело на него уголовное дело о торговле детьми, он заказал на свой остров 1249 литров концентрированной серной кислоты.

Заказ обнаружился среди опубликованных недавно Минюстом США миллионов документов по "делу Эпштейна ". Его искало и нашло среди несчетного количества файлов относительно малоизвестное издание International Business Time. И подхватили крупные мировые СМИ, которые так и не смогли придумать другую убедительную версию, зачем завозить на маленький остров без промышленных объектов столько серной кислоты, — кроме той, про которую все сразу подумали.

То есть "дело Эпштейна" продолжает раскручиваться, становясь в глазах обывателей все более и более кошмарным. В нем уже были похищения, подсаживание несовершеннолетних на наркотики, групповые изнасилования, педофилия. Теперь предполагается, что в нем еще и убийства с растворением трупов в кислоте.

Главный вопрос, который должен задавать обыватель любой из стран, высшие круги которых были причастны к этой вакханалии, очевиден. Это тот вопрос, который когда-то по совершенно иному поводу задал президент России Владимир Путин . Где посадки? Почему нет посадок?

Масштабы преступной деятельности таковы, что только по американскому законодательству фигурантам "дела Эпштейна" светит длинный ряд электрических стульев и десятки пожизненных сроков. Но уголовных дел нет. Фигуранты есть, а дел на них — нет.

Сравним это с главным сексуальным скандалом Запада в прошлом десятилетии — так называемым Me too. Тогда рушились карьеры, "отменялись" репутации и устраивались кампании коллективной травли из-за обвинений в том, что кто-то кого-то когда-то трогал за коленку. Главный антигерой кампании — продюсер Харви Вайнштейн — до сих пор сидит.

А по "делу Эпштейна" все пока ограничилось самоубийством самого Эпштейна, очень удачно для своих высокопоставленных друзей повесившегося в камере при странных обстоятельствах спустя несколько месяцев после заказа на свой остров серной кислоты. Покойный Эпштейн и его подельница — вот все обвиненные и осужденные по делу о растлении детей, происходившем на протяжении многих лет в промышленных масштабах. Возможно ли, чтобы такую преступную индустрию тянули на себе два человека? Невозможно.

Юридическая логика в этом деле пасует. А какая логика в таких делах может быть выше юридической? Только одна — политическая. В "деле Эпштейна" сотнями замешаны такие люди, посадить которых практически невозможно. Потому что не может правящий класс посадить сам себя.

Американский политолог Чарльз Миллс в середине прошлого века выпустил книгу "Властвующая элита", в которой доказывал, что партии, выборы и прочая "демократия" — это мишура и дымовая завеса для западного налогоплательщика. Подлинная власть всегда остается в руках тесно спаянной друг с другом ограниченной группы лиц, состоящей из крупнейшего бизнеса и наследственной аристократии — "высшего общества".

Выборы для этих людей — такой же элитный спорт, как гонки на яхтах и конное поло. Чья бы команда ни победила, все команды в конечном счете представляют интересы властвующей элиты. И реальные институты, в которых она осуществляет свою власть, — это не парламенты и правительства. Это гольф-клубы, закрытые вечеринки, престижные частные колледжи.

Да, все описанное — про остров Эпштейна, на который сильные мира сего сами стремились попасть, чтобы обрести там нужные связи и стать еще сильнее. Поэтому среди друзей гостеприимного педофила мелькают бывшие президенты, министры, банкиры и принцы крови. А изнасилование несовершеннолетней как кульминация вечеринки — обряд посвящения, чтобы окончательно стать своим и повязаться с подельниками круговой порукой.

Происходит тотальная делегитимация старой либерал-глобалистской элиты бывшего единого Запада, его реальной, а не формальной власти, которая десятилетиями принимала ключевые решения по обе стороны Атлантики. Судя по тому, что инициатором новой волны разоблачения этих "старых денег" выступил Минюст США, установка понятна.

Запад более не един, и выбравшей национал-эгоизм действующей администрации США нужно утопить репутацию старых элит, все так же выступающих за либеральную глобализацию. В серной кислоте утопить.

До посадок бывших президентов и будущих королей может так в итоге и не дойти, но для населения это будет уже объяснимо. Власть — во всяком случае, фракция власти — не станет сажать саму себя.