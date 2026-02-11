Рейтинг@Mail.ru
Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.02.2026 (обновлено: 08:04 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/epshteyn-2073521397.html
Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте
Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте - РИА Новости, 11.02.2026
Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте
Когда финансист Джеффри Эпштейн узнал, что ФБР завело на него уголовное дело о торговле детьми, он заказал на свой остров 1249 литров концентрированной серной... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:00:00+03:00
2026-02-11T08:04:00+03:00
аналитика
сша
россия
джеффри эпштейн
владимир путин
харви вайнштейн
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072240142_337:278:1320:831_1920x0_80_0_0_4916377041d9d528cdf1a6d5cf28c3d0.jpg
https://ria.ru/20260210/epshtejn-2073501548.html
https://ria.ru/20260209/epshteyn-2072710600.html
https://ria.ru/20260208/epshteyn-2072900973.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Александр Носович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981832718_0:0:640:640_100x100_80_0_0_bf9f2ecfcfe8cddf9b020e70750ca333.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072240142_110:0:1539:1072_1920x0_80_0_0_7315198c74d32e5f26cfdcd7cc0deb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, сша, россия, джеффри эпштейн, владимир путин, харви вайнштейн, фбр
Аналитика, США, Россия, Джеффри Эпштейн, Владимир Путин, Харви Вайнштейн, ФБР

Глобальную элиту Запада топят в серной кислоте

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Александр Носович
Александр Носович
Все материалы
Когда финансист Джеффри Эпштейн узнал, что ФБР завело на него уголовное дело о торговле детьми, он заказал на свой остров 1249 литров концентрированной серной кислоты.
Заказ обнаружился среди опубликованных недавно Минюстом США миллионов документов по "делу Эпштейна". Его искало и нашло среди несчетного количества файлов относительно малоизвестное издание International Business Time. И подхватили крупные мировые СМИ, которые так и не смогли придумать другую убедительную версию, зачем завозить на маленький остров без промышленных объектов столько серной кислоты, — кроме той, про которую все сразу подумали.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Эпштейн упоминал в переписке бойфренда* Макрона
10 февраля, 18:23
То есть "дело Эпштейна" продолжает раскручиваться, становясь в глазах обывателей все более и более кошмарным. В нем уже были похищения, подсаживание несовершеннолетних на наркотики, групповые изнасилования, педофилия. Теперь предполагается, что в нем еще и убийства с растворением трупов в кислоте.
Главный вопрос, который должен задавать обыватель любой из стран, высшие круги которых были причастны к этой вакханалии, очевиден. Это тот вопрос, который когда-то по совершенно иному поводу задал президент России Владимир Путин. Где посадки? Почему нет посадок?
Масштабы преступной деятельности таковы, что только по американскому законодательству фигурантам "дела Эпштейна" светит длинный ряд электрических стульев и десятки пожизненных сроков. Но уголовных дел нет. Фигуранты есть, а дел на них — нет.
Сравним это с главным сексуальным скандалом Запада в прошлом десятилетии — так называемым Me too. Тогда рушились карьеры, "отменялись" репутации и устраивались кампании коллективной травли из-за обвинений в том, что кто-то кого-то когда-то трогал за коленку. Главный антигерой кампании — продюсер Харви Вайнштейн — до сих пор сидит.
А по "делу Эпштейна" все пока ограничилось самоубийством самого Эпштейна, очень удачно для своих высокопоставленных друзей повесившегося в камере при странных обстоятельствах спустя несколько месяцев после заказа на свой остров серной кислоты. Покойный Эпштейн и его подельница — вот все обвиненные и осужденные по делу о растлении детей, происходившем на протяжении многих лет в промышленных масштабах. Возможно ли, чтобы такую преступную индустрию тянули на себе два человека? Невозможно.
Юридическая логика в этом деле пасует. А какая логика в таких делах может быть выше юридической? Только одна — политическая. В "деле Эпштейна" сотнями замешаны такие люди, посадить которых практически невозможно. Потому что не может правящий класс посадить сам себя.
Американский политолог Чарльз Миллс в середине прошлого века выпустил книгу "Властвующая элита", в которой доказывал, что партии, выборы и прочая "демократия" — это мишура и дымовая завеса для западного налогоплательщика. Подлинная власть всегда остается в руках тесно спаянной друг с другом ограниченной группы лиц, состоящей из крупнейшего бизнеса и наследственной аристократии — "высшего общества".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Хуже разврата: почему премьера Британии бросило в дрожь от файлов Эпштейна
9 февраля, 08:00
Выборы для этих людей — такой же элитный спорт, как гонки на яхтах и конное поло. Чья бы команда ни победила, все команды в конечном счете представляют интересы властвующей элиты. И реальные институты, в которых она осуществляет свою власть, — это не парламенты и правительства. Это гольф-клубы, закрытые вечеринки, престижные частные колледжи.
Да, все описанное — про остров Эпштейна, на который сильные мира сего сами стремились попасть, чтобы обрести там нужные связи и стать еще сильнее. Поэтому среди друзей гостеприимного педофила мелькают бывшие президенты, министры, банкиры и принцы крови. А изнасилование несовершеннолетней как кульминация вечеринки — обряд посвящения, чтобы окончательно стать своим и повязаться с подельниками круговой порукой.
Происходит тотальная делегитимация старой либерал-глобалистской элиты бывшего единого Запада, его реальной, а не формальной власти, которая десятилетиями принимала ключевые решения по обе стороны Атлантики. Судя по тому, что инициатором новой волны разоблачения этих "старых денег" выступил Минюст США, установка понятна.
Запад более не един, и выбравшей национал-эгоизм действующей администрации США нужно утопить репутацию старых элит, все так же выступающих за либеральную глобализацию. В серной кислоте утопить.
До посадок бывших президентов и будущих королей может так в итоге и не дойти, но для населения это будет уже объяснимо. Власть — во всяком случае, фракция власти — не станет сажать саму себя.
Но за неимением юридических последствий одно политическое последствие уж точно есть. Правящий класс западных стран предстает в глазах своих сограждан бандой убийц и педофилов. Которая к тому же совершенно безнаказанна, что бы ни творила. Это делегитимация. А нелегитимность власти в сочетании с острым чувством несправедливости всегда порождает революционную ситуацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
АналитикаСШАРоссияДжеффри ЭпштейнВладимир ПутинХарви ВайнштейнФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала