Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века

Люди из поколения, кому сейчас от сорока до шестидесяти, на своем веку успели увидеть развенчание нескольких, казалось бы, совершенно незыблемых мифов, на которых на протяжении десятилетий выстраивалась политика и экономика даже не континентов, а всей планеты. Пришло время еще одного такого монстра. Университет Ланкастера опубликовал системное научное исследование, где проведен глубокий многолетний анализ успешности борьбы за экологию со времен, когда началась истерика вокруг озоновых дыр. Суть в следующем: на протяжении нескольких десятилетий людей и целые государства насильно принуждали использовать различные заменители фреона и ряда других газов и веществ, которые, как кричали из всех утюгов на каждом углу, смертельно опасны. Мол, они приводят к истончению озонового слоя атмосферы, что провоцирует усиленное облучение космической радиацией, результатом чего станет массовое вымирание флоры и фауны, а также неконтролируемый рост онкологических и прочих смертельных заболеваний.

Научная группа Университета Ланкастера приводит обоснованные доказательства, что человечество, ведомое искусственно индуцированной истерией, так боролось за экологию, что в итоге загадило и отравило планету еще хуже.

Чтобы с ходу исключить возможный сарказм на тему британских ученых, ставших синонимом псевдонауки, упомянем, что в исследованиях, помимо Ланкастера, принимали участие научные сотрудники из университетов Лидса , Урбино, Бристоля , Франкфуртского университета имени Гете, Норвежского института исследований воздуха, Калифорнийского университета в Сан-Диего , Национального университета Кёнгбук (Корея) и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий.

Их коллективный труд был опубликован в научном журнале Geophysical Research Letters , где авторы на основании данных, собранных за последние двадцать два года, выстроили модели так называемого химического переноса и проанализировали, насколько успешной была борьба с невероятно модной в свое время проблемой озоновых дыр.

Не будем томить и сразу скажем, что результаты оказались ужасными.

Подсчитано, что ежегодно в атмосферу выбрасываются миллионы тонн опасных химических соединений, из которых каждая третья тонна приходится на хлорфторированный углеводородный газ. Попадая в атмосферу, этот и другие фторсодержащие газы связываются с различными элементами и превращаются в трифторуксусную кислоту (TFA), которая с воздушными массами разносится по всей планете и в виде осадков попадает в землю и Мировой океан. TFA высокотоксична, способна вызывать химические ожоги органов дыхания, глаз, кожи. Помимо мгновенного действия кислота имеет свойство накапливаться в водных горизонтах и почвах, позднее в малых дозах постоянно попадая в организм человека. Ее накопление приводит к тяжелому поражению печени, нарушению репродуктивных функций, а также хроническому воспалению дыхательных путей.

Возникает закономерный вопрос, так откуда же берутся эти фторсодержащие газы, что позднее трансформируются в столь опасную кислоту?

Они появляются в результате химической трансформации гидрофтор- и гидрохлорфторуглеродов. За сложными химическими терминами спрятаны вещества, используемые как хладагенты в холодильных установках, а также в качестве медицинских анестетиков, то есть обезболивающих газов местного и общего действия. Бум их применения начался как раз в рамках упомянутой борьбы за сохранение озонового слоя.

Научно-исследовательские группы смоделировали попадание этих веществ в атмосферу, их химическое преобразование и возможные маршруты распространения. На основании расчетов были взяты пробы в таком странном, на первый взгляд, регионе, как Арктика . Расчеты оказались точными. В пробах воды и пробуренных кернах была обнаружена высокая концентрация трифторуксусной кислоты, причем Арктика оказалась самым загрязненным регионом планеты по данному показателю, хотя в вечных льдах нет ни холодильников, ни больниц.

Правильность моделирования подтвердилась и в более умеренных средних широтах. Там пробы подтвердили обширное наличие HFO-1234yf, это хладагент нового поколения, применяемый во всем мире в автомобильных кондиционерах. Он был разработан специально для замены R134a, более старого и, как ранее считалось, более экологически опасного газа. При этом современные исследования подтвердили, что при попадании в атмосферу HFO-1234yf преобразуется во трифторуксусную кислоту не менее бодро, чем его списанный коллега.

Один из авторов научного труда добавляет, что в качестве исходной элементной базы для образования TFA выступают различные современные растворители, медицинские препараты, а также абсолютно все фторсодержащие пестициды. Последние широко применяются в сельском хозяйстве не только для борьбы с насекомыми и грызунами, но и для уничтожения грибков и плесени.

Команда ученых не дает никаких прямых выводов, что и понятно. За любое неосторожное слово можно получить многомиллионный иск о подрыве деловой репутации от компаний, десятилетиями сидевших на продажах "экологически безопасных" продуктов. Например, от американской мегакорпорации DuPont , которая под соусом спасения от озоновых дыр разработала упомянутый выше автомобильный хладагент, а также выпускает широчайшую линейку продукции. Например, кевлар для нужд армии, а также удобрения, включая фторсодержащие.

Мы же можем констатировать крушение одного из крупнейших мифов современности, в рамках которого была сформирована целая идеология производства и потребления с попутным уничтожением всех неудобных конкурентов, которые в одночасье были объявлены врагами человечества и будущих поколений. Ожидать каких-то изменений тоже не стоит. Скорее всего, производители опасных химикатов просто проигнорируют данное исследование либо спрячутся за доктриной Трампа, который уже вывел Соединенные Штаты из организаций, способных хоть как-то ограничить развитие крупного американского бизнеса во всех его видах и проявлениях.