Рейтинг@Mail.ru
Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.02.2026 (обновлено: 08:03 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/ekologiya-2073477187.html
Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века
Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века - РИА Новости, 11.02.2026
Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века
Люди из поколения, кому сейчас от сорока до шестидесяти, на своем веку успели увидеть развенчание нескольких, казалось бы, совершенно незыблемых мифов, на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:00:00+03:00
2026-02-11T08:03:00+03:00
аналитика
ланкастер
арктика
geophysical research letters
лидс
dupont
экология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073492733_0:12:1536:876_1920x0_80_0_0_308e8e07514d9e88fd42972b1bf4af75.jpg
https://ria.ru/20260128/nauka-2069904997.html
https://ria.ru/20250930/energoperekhod-2045178465.html
https://ria.ru/20260201/uchenyy-2070816823.html
ланкастер
арктика
лидс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073492733_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_7b17e7bf56f96665a4fe088e3925f8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, ланкастер, арктика, geophysical research letters, лидс, dupont, экология
Аналитика, Ланкастер, Арктика, Geophysical Research Letters, Лидс, DuPont, Экология

Ничего личного, просто бизнес: разоблачена главная "зеленая" ложь века

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Люди из поколения, кому сейчас от сорока до шестидесяти, на своем веку успели увидеть развенчание нескольких, казалось бы, совершенно незыблемых мифов, на которых на протяжении десятилетий выстраивалась политика и экономика даже не континентов, а всей планеты. Пришло время еще одного такого монстра. Университет Ланкастера опубликовал системное научное исследование, где проведен глубокий многолетний анализ успешности борьбы за экологию со времен, когда началась истерика вокруг озоновых дыр. Суть в следующем: на протяжении нескольких десятилетий людей и целые государства насильно принуждали использовать различные заменители фреона и ряда других газов и веществ, которые, как кричали из всех утюгов на каждом углу, смертельно опасны. Мол, они приводят к истончению озонового слоя атмосферы, что провоцирует усиленное облучение космической радиацией, результатом чего станет массовое вымирание флоры и фауны, а также неконтролируемый рост онкологических и прочих смертельных заболеваний.
Научная группа Университета Ланкастера приводит обоснованные доказательства, что человечество, ведомое искусственно индуцированной истерией, так боролось за экологию, что в итоге загадило и отравило планету еще хуже.
Чтобы с ходу исключить возможный сарказм на тему британских ученых, ставших синонимом псевдонауки, упомянем, что в исследованиях, помимо Ланкастера, принимали участие научные сотрудники из университетов Лидса, Урбино, Бристоля, Франкфуртского университета имени Гете, Норвежского института исследований воздуха, Калифорнийского университета в Сан-Диего, Национального университета Кёнгбук (Корея) и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологий.
Их коллективный труд был опубликован в научном журнале Geophysical Research Letters, где авторы на основании данных, собранных за последние двадцать два года, выстроили модели так называемого химического переноса и проанализировали, насколько успешной была борьба с невероятно модной в свое время проблемой озоновых дыр.
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мурманские ученые научились оценивать выбросы парниковых газов от судов
28 января, 09:00
Не будем томить и сразу скажем, что результаты оказались ужасными.
Подсчитано, что ежегодно в атмосферу выбрасываются миллионы тонн опасных химических соединений, из которых каждая третья тонна приходится на хлорфторированный углеводородный газ. Попадая в атмосферу, этот и другие фторсодержащие газы связываются с различными элементами и превращаются в трифторуксусную кислоту (TFA), которая с воздушными массами разносится по всей планете и в виде осадков попадает в землю и Мировой океан. TFA высокотоксична, способна вызывать химические ожоги органов дыхания, глаз, кожи. Помимо мгновенного действия кислота имеет свойство накапливаться в водных горизонтах и почвах, позднее в малых дозах постоянно попадая в организм человека. Ее накопление приводит к тяжелому поражению печени, нарушению репродуктивных функций, а также хроническому воспалению дыхательных путей.
Возникает закономерный вопрос, так откуда же берутся эти фторсодержащие газы, что позднее трансформируются в столь опасную кислоту?
Они появляются в результате химической трансформации гидрофтор- и гидрохлорфторуглеродов. За сложными химическими терминами спрятаны вещества, используемые как хладагенты в холодильных установках, а также в качестве медицинских анестетиков, то есть обезболивающих газов местного и общего действия. Бум их применения начался как раз в рамках упомянутой борьбы за сохранение озонового слоя.
Научно-исследовательские группы смоделировали попадание этих веществ в атмосферу, их химическое преобразование и возможные маршруты распространения. На основании расчетов были взяты пробы в таком странном, на первый взгляд, регионе, как Арктика. Расчеты оказались точными. В пробах воды и пробуренных кернах была обнаружена высокая концентрация трифторуксусной кислоты, причем Арктика оказалась самым загрязненным регионом планеты по данному показателю, хотя в вечных льдах нет ни холодильников, ни больниц.
Правильность моделирования подтвердилась и в более умеренных средних широтах. Там пробы подтвердили обширное наличие HFO-1234yf, это хладагент нового поколения, применяемый во всем мире в автомобильных кондиционерах. Он был разработан специально для замены R134a, более старого и, как ранее считалось, более экологически опасного газа. При этом современные исследования подтвердили, что при попадании в атмосферу HFO-1234yf преобразуется во трифторуксусную кислоту не менее бодро, чем его списанный коллега.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Энергопереход — оружие глобалистов
30 сентября 2025, 08:00
Один из авторов научного труда добавляет, что в качестве исходной элементной базы для образования TFA выступают различные современные растворители, медицинские препараты, а также абсолютно все фторсодержащие пестициды. Последние широко применяются в сельском хозяйстве не только для борьбы с насекомыми и грызунами, но и для уничтожения грибков и плесени.
Команда ученых не дает никаких прямых выводов, что и понятно. За любое неосторожное слово можно получить многомиллионный иск о подрыве деловой репутации от компаний, десятилетиями сидевших на продажах "экологически безопасных" продуктов. Например, от американской мегакорпорации DuPont, которая под соусом спасения от озоновых дыр разработала упомянутый выше автомобильный хладагент, а также выпускает широчайшую линейку продукции. Например, кевлар для нужд армии, а также удобрения, включая фторсодержащие.
Мы же можем констатировать крушение одного из крупнейших мифов современности, в рамках которого была сформирована целая идеология производства и потребления с попутным уничтожением всех неудобных конкурентов, которые в одночасье были объявлены врагами человечества и будущих поколений. Ожидать каких-то изменений тоже не стоит. Скорее всего, производители опасных химикатов просто проигнорируют данное исследование либо спрячутся за доктриной Трампа, который уже вывел Соединенные Штаты из организаций, способных хоть как-то ограничить развитие крупного американского бизнеса во всех его видах и проявлениях.
А на экологию всем плевать. Была сказочка про озоновые дыры, ее сменили парниковые газы-убийцы со шведской школьницей в качестве рекламного плаката. Будет нужно, придумают еще что-нибудь.
Томас Миджли — младший - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Томас Миджли — младший, ученый, который чуть не уничтожил наш мир
1 февраля, 08:11
 
АналитикаЛанкастерАрктикаGeophysical Research LettersЛидсDuPontЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала