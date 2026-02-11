Рейтинг@Mail.ru
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге
Культура
 
14:00 11.02.2026
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге - РИА Новости, 11.02.2026
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге
Лариса Долина примет участие в гала-концерте XXVI Фестиваля "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге 17 марта 2026 года, сообщила пресс-служба фестиваля в Северной... РИА Новости, 11.02.2026
культура
санкт-петербург
лариса долина
игорь бутман
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, лариса долина, игорь бутман, россия
Культура, Санкт-Петербург, Лариса Долина, Игорь Бутман, Россия
Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге

Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге 17 марта

Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лариса Долина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Лариса Долина примет участие в гала-концерте XXVI Фестиваля "Триумф джаза" в Санкт-Петербурге 17 марта 2026 года, сообщила пресс-служба фестиваля в Северной столице.
"Семнадцатое марта 2026 года в Санкт-Петербурге состоится гала-концерт XXVI Фестиваля "Триумф джаза" - одного из крупнейших российских музыкальных событий мирового уровня… В этот вечер на сцене БКЗ "Октябрьский" Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана представит совместные программы с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром Ивана Рудина", - говорится в сообщении.
Таксе сообщается, что в этот вечер выступит квартет легендарного австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.
Фестиваль был основан в 2001 году Игорем Бутманом.
"Триумф джаза" - это традиция, которая доказывает, что джаз в России развивается и остается искусством высочайшего мирового уровня. 26-й фестиваль - очередной важный этап этого пути. Для концерта в Санкт-Петербурге мы подготовили особую программу, собрав на одной сцене мощь симфонического и джазового оркестров, зарубежных звезд мирового джаза и легенд отечественной сцены. Это разговор на универсальном языке музыки, где главные темы - виртуозность и радость творческого диалога", - отметил Бутман, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что в совместной программе Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина прозвучат композиции из альбома Московского джазового оркестра "Образы. Мусоргский и Бородин", фрагменты из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, "Вокализ" Рахманинова, а также избранные композиции из репертуара обоих оркестров.
"Творческая деятельность народной артистки России Ларисы Долиной - это почти три десятка альбомов, композиции в известных фильмах и даже роль джазовой певицы в культовой советской картине "Мы из джаза". Каждый концерт певицы - это уникальный голос и выдающаяся техника владения им - это грандиозный подарок для любителей разных стилей и направлений музыки. Лариса Долина начинала свой творческий путь именно с джаза и хранит ему верность до сих пор", - добавили в пресс-службе фестиваля.
КультураСанкт-ПетербургЛариса ДолинаИгорь БутманРоссия
 
 
