Долина примет участие в гала-концерте "Триумфа джаза" в Петербурге

Уточняется, что в совместной программе Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина прозвучат композиции из альбома Московского джазового оркестра "Образы. Мусоргский и Бородин", фрагменты из оперы "Кармен" Жоржа Бизе, "Вокализ" Рахманинова, а также избранные композиции из репертуара обоих оркестров.

"Творческая деятельность народной артистки России Ларисы Долиной - это почти три десятка альбомов, композиции в известных фильмах и даже роль джазовой певицы в культовой советской картине "Мы из джаза". Каждый концерт певицы - это уникальный голос и выдающаяся техника владения им - это грандиозный подарок для любителей разных стилей и направлений музыки. Лариса Долина начинала свой творческий путь именно с джаза и хранит ему верность до сих пор", - добавили в пресс-службе фестиваля.