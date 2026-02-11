Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом Запада

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) крылом либерального Запада.