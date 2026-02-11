МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) крылом либерального Запада.
Так он ответил на публикацию конгрессвумен Анны Паулины Луны, заявившей, что Трамп "не играл в игру" скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а помогал разоблачить ее.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
