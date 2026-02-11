Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом Запада - РИА Новости, 11.02.2026
00:08 11.02.2026
Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом Запада
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент США Дональд...
2026-02-11T00:08:00+03:00
2026-02-11T00:08:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
Дмитриев считает, что Трамп борется с сатанинским крылом Запада

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что президент США Дональд Трамп борется с сатанинским* (международное движение сатанизма* признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов) крылом либерального Запада.
"Трамп борется с сатанинским* крылом либерального Запада", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он ответил на публикацию конгрессвумен Анны Паулины Луны, заявившей, что Трамп "не играл в игру" скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, а помогал разоблачить ее.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
* международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено
