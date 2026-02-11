Благодаря делу Эпштейна подтвердились идеи конспирологов, заявил Дмитриев

QAnon - это американское движение, основанное на теориях заговора. Его последователи считают, что миром якобы правит тайная группа сатанистов*-педофилов (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов), а президент США Дональд Трамп якобы с ними борется. Как утверждается, в числе заговорщиков - многие видные демократы США, звезды Голливуда и религиозные лидеры.