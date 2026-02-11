Рейтинг@Mail.ru
15:01 11.02.2026 (обновлено: 15:05 11.02.2026)
В Анапе началась проверка по факту стрельбы в техникуме
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту стрельбы в холле техникума в Анапе, устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, краснодарский край, анапа
Происшествия, Краснодарский край, Анапа
Оружие на месте стрельбы в техникуме в Анапе
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту стрельбы в холле техникума в Анапе, устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий стрелявшего.
"Прокуратура края организовала проверку по факту произошедшей стрельбы в холле одного из техникумов в г. Анапе. Анапский межрайонный прокурор находится на месте, координирует работу спецслужб. Устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий стрелявшего", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
При стрельбе в техникуме в Анапе погиб охранник
Происшествия
 
 
