В Анапе началась проверка по факту стрельбы в техникуме
В Анапе началась проверка по факту стрельбы в техникуме
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту стрельбы в холле техникума в Анапе, устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий РИА Новости, 11.02.2026
