14:41 11.02.2026 (обновлено: 14:54 11.02.2026)
Россия готова к компромиссам, заявил Лавров
Россия готова к компромиссам на переговорах по Украине, но без ущемления своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
в мире, россия, сергей лавров, госдума рф, украина
В мире, Россия, Сергей Лавров, Госдума РФ, Украина
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
"Правительственный час" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия готова к компромиссам на переговорах по Украине, но без ущемления своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Невыгодный мир подписывать не будем. Президент об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы, любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов. Но так, чтобы наши законные интересы не были ущемлены и чтобы не сохранилось после такого мира никаких угроз безопасности Российской Федерации и никаких угроз русским людям и русской культуре на территории, которая будет называться Украина или как-то еще", - сказал Лавров, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал отношения Путина и Трампа прекрасными
Вчера, 14:40
 
В миреРоссияСергей ЛавровГосдума РФУкраина
 
 
