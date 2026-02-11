https://ria.ru/20260211/lavrov-2073657828.html
Россия готова к компромиссам, заявил Лавров
Россия готова к компромиссам на переговорах по Украине, но без ущемления своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
сергей лавров
госдума рф
украина
россия
украина
в мире, россия, сергей лавров, госдума рф, украина
