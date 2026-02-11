Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана завершил большой тур по Латинской Америке, концерты собрали более 4 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана завершил большой тур по Латинской Америке, концерты собрали более 4 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Бутмана.

Кроме того, в рамках турне были достигнуты договоренности о будущем сотрудничестве и культурных обменах. Так, уже в ближайшее время джазовые музыканты из Латинской Америки выступят на фестивалях Игоря Бутмана в России.

Как уточняется, гастроли стартовали на Кубе, где Московский джазовый оркестр дал два концерта в рамках международного фестиваля Jazz Plaza. Музыканты исполнили для кубинской публики специальную программу: российские джазовые стандарты и произведения кубинских композиторов, в частности песни Guantanamera и El Bodeguero.

После гастроли продолжились в Никарагуа, коллектив выступил на сцене Национального театра имени Рубена Дарио. Музыканты исполнили шедевры мировой джазовой классики и уникальные аранжировки русских и советских произведений, а также популярную никарагуанскую песню.

Завершился тур в Бразилии - в Сан-Паулу и Флорианополисе. Московский джазовый оркестр исполнил произведения бразильских композиторов, включая пьесы Антонио Карлоса Жобима, а также знаменитые российские джазовые стандарты.