Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей - РИА Новости, 11.02.2026
17:58 11.02.2026
Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей
Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей
Концерты Бутмана в Латинской Америке собрали более четырех тысяч зрителей

Музыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста РФ Игоря Бутмана завершил большой тур по Латинской Америке, концерты собрали более 4 тысяч зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Бутмана.
"Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр совершили историческое турне по Латинской Америке, триумфально представив российский джаз на ключевых площадках Бразилии, Никарагуа и Кубы. Это знаковое культурное событие, ведь коллектив впервые за историю своего существования выступил в Гаване и в Манагуа, проложив новый музыкальный маршрут между Россией и этими странами. Концерты, собравшие в общей сложности более 4 тысяч зрителей, стали не просто выступлениями, а настоящим диалогом культур", - говорится в сообщении.
Бутман рассказал, как его встретила публика в Латинской Америке
Вчера, 17:40
Кроме того, в рамках турне были достигнуты договоренности о будущем сотрудничестве и культурных обменах. Так, уже в ближайшее время джазовые музыканты из Латинской Америки выступят на фестивалях Игоря Бутмана в России.
Как уточняется, гастроли стартовали на Кубе, где Московский джазовый оркестр дал два концерта в рамках международного фестиваля Jazz Plaza. Музыканты исполнили для кубинской публики специальную программу: российские джазовые стандарты и произведения кубинских композиторов, в частности песни Guantanamera и El Bodeguero.
После гастроли продолжились в Никарагуа, коллектив выступил на сцене Национального театра имени Рубена Дарио. Музыканты исполнили шедевры мировой джазовой классики и уникальные аранжировки русских и советских произведений, а также популярную никарагуанскую песню.
Завершился тур в Бразилии - в Сан-Паулу и Флорианополисе. Московский джазовый оркестр исполнил произведения бразильских композиторов, включая пьесы Антонио Карлоса Жобима, а также знаменитые российские джазовые стандарты.
Гастроли прошли при поддержке Минкультуры РФ и "Росконцерта".
Центральный парк Гаваны - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Куба не должна быть изолирована от мира, заявил Бутман
31 января, 04:14
 
РоссияЛатинская АмерикаБразилияИгорь Бутман
 
 
