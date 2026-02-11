Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/britaniya-2073781466.html
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной - РИА Новости, 11.02.2026
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:36:00+03:00
2026-02-11T22:36:00+03:00
в мире
великобритания
россия
сша
кир стармер
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:137:2672:1640_1920x0_80_0_0_564a8dc734bde94c1159da9429f4a34d.jpg
https://ria.ru/20260211/starmer-2073609070.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:0:2368:1776_1920x0_80_0_0_447d9eb40388be6176751de7247dfa51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, сша, кир стармер, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, США, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной

Дмитриев посчитал отставку Стармера неизбежной на фоне проблем Британии

© REUTERS / Toby MelvilleКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Toby Melville
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает неизбежной отставку "оруэлловского" премьера Великобритании Кира Стармера на фоне ряда проблем в стране.
"Назначения педофилов прекрасно дополняют неконтролируемую миграцию, банды педофилов-растлителей, досрочное освобождение преступников, призывы к войне, цензуру и экономические провалы оруэлловского режима Стармера... Затягивание Стармером неизбежной отставки становится слишком мучительным зрелищем", - написал Дмитриев в соцсети X.
В воскресенье глава аппарата британского премьера Морган Максуини ушел с поста на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном. После этого ряд депутатов-лейбористов и деятелей оппозиции призвали к уходу Стармера, однако все члены кабмина выразили поддержку премьеру.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Большинство британцев выступили за отставку Стармера, показал опрос
Вчера, 11:43
 
В миреВеликобританияРоссияСШАКир СтармерКирилл ДмитриевДжеффри ЭпштейнРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала