https://ria.ru/20260211/britaniya-2073781466.html
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной - РИА Новости, 11.02.2026
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:36:00+03:00
2026-02-11T22:36:00+03:00
2026-02-11T22:36:00+03:00
в мире
великобритания
россия
сша
кир стармер
кирилл дмитриев
джеффри эпштейн
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:137:2672:1640_1920x0_80_0_0_564a8dc734bde94c1159da9429f4a34d.jpg
https://ria.ru/20260211/starmer-2073609070.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:0:2368:1776_1920x0_80_0_0_447d9eb40388be6176751de7247dfa51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, сша, кир стармер, кирилл дмитриев, джеффри эпштейн, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Великобритания, Россия, США, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Джеффри Эпштейн, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев посчитал отставку "оруэлловского" Стармера неизбежной
Дмитриев посчитал отставку Стармера неизбежной на фоне проблем Британии