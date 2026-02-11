Британский историк рассказал о коррупции в самом центре королевской семьи

ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Раскрытые связей бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном свидетельствуют о коррупции в самом центре королевской семьи, заявил британский историк, биограф королевской семьи Эндрю Лоуни на пресс-конференции для иностранной прессы в Лондоне.

Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном . В 2025 году король лишил своего брата всех титулов. В понедельник СМИ сообщили о том, что Эндрю, по всей видимости, тайно пересылал Эпштейну британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника.

"Это коррупция в самом центре королевской семьи, совершенная высокопоставленным членом королевской семьи при содействии этого учреждения. Это действительно серьезно... И все же люди, похоже, не понимают этого, и не в последнюю очередь королевская семья, которая воздерживается от комментариев, пока мир пылает", - заявил Лоуни.

По его мнению, королевская семья, которая пытается загасить скандал, потеряла доверие и уважение британской общественности.

"Дело пойдет еще дальше, если люди почувствуют, что они, по сути, закрывали глаза на такое поведение, возможно, позволив Эндрю это делать. Эндрю недостаточно умен, чтобы что-то организовать. Поэтому все было сделано другими. Все эти частные самолеты, вертолеты и полицейское сопровождение, и все эти вещи, которыми он занимался, этот бизнес, которым он занимался как торговый представитель. Он это делал не сам", - добавил эксперт.

