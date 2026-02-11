Рейтинг@Mail.ru
Британский историк рассказал о коррупции в самом центре королевской семьи - РИА Новости, 11.02.2026
23:13 11.02.2026
Британский историк рассказал о коррупции в самом центре королевской семьи
Британский историк рассказал о коррупции в самом центре королевской семьи
Раскрытые связей бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном свидетельствуют о... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Британский историк рассказал о коррупции в самом центре королевской семьи

Лоуни: дело принца Эндрю говорит о коррупции в центре британской монархии

© AP Photo / Steve ParsonsПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Steve Parsons
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Раскрытые связей бывшего принца Эндрю, брата британского короля Карла III, со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном свидетельствуют о коррупции в самом центре королевской семьи, заявил британский историк, биограф королевской семьи Эндрю Лоуни на пресс-конференции для иностранной прессы в Лондоне.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов. В понедельник СМИ сообщили о том, что Эндрю, по всей видимости, тайно пересылал Эпштейну британские правительственные документы о торговле, полученные им в качестве правительственного посланника.
"Это коррупция в самом центре королевской семьи, совершенная высокопоставленным членом королевской семьи при содействии этого учреждения. Это действительно серьезно... И все же люди, похоже, не понимают этого, и не в последнюю очередь королевская семья, которая воздерживается от комментариев, пока мир пылает", - заявил Лоуни.
По его мнению, королевская семья, которая пытается загасить скандал, потеряла доверие и уважение британской общественности.
"Дело пойдет еще дальше, если люди почувствуют, что они, по сути, закрывали глаза на такое поведение, возможно, позволив Эндрю это делать. Эндрю недостаточно умен, чтобы что-то организовать. Поэтому все было сделано другими. Все эти частные самолеты, вертолеты и полицейское сопровождение, и все эти вещи, которыми он занимался, этот бизнес, которым он занимался как торговый представитель. Он это делал не сам", - добавил эксперт.
Брат короля Карла III Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В 2025 году король лишил своего брата всех титулов.
Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение является нью-йоркским особняком Эпштейна.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Американский конгрессмен предрек конец британской монархии
10 февраля, 04:03
 
В миреЛондонДжеффри ЭпштейнКарл III
 
 
