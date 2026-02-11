https://ria.ru/20260211/bpla-2073747613.html
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой
Жители дома, пострадавшего при атаке украинских беспилотников в волгоградском Волжском, возвращаются в свои квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волжский
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
