Рейтинг@Mail.ru
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/bpla-2073747613.html
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой - РИА Новости, 11.02.2026
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой
Жители дома, пострадавшего при атаке украинских беспилотников в волгоградском Волжском, возвращаются в свои квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:02:00+03:00
2026-02-11T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волжский
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940073809_0:188:2314:1490_1920x0_80_0_0_2b279c39d6c90a5990a2e44778d7f758.jpg
https://ria.ru/20260211/udar-2073619939.html
волжский
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940073809_267:0:2314:1535_1920x0_80_0_0_9dc28ee3361c2a837b5f1ae39287e0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волжский, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волжский, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
Жители Волжского, эвакуированные после атаки БПЛА, возвращаются домой

Жители поврежденного при атаке БПЛА дома в Волжском возвращаются в свои квартиры

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЧеловек с питомцем в ПВР
Человек с питомцем в ПВР - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Человек с питомцем в ПВР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Жители дома, пострадавшего при атаке украинских беспилотников в волгоградском Волжском, возвращаются в свои квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Люди возвращаются домой, детский сад открыли, завтра будет работать", - прокомментировали РИА Новости в мэрии.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на среду произошла массированная атака БПЛА ВСУ на регион, в результате повреждена квартира в многоэтажке в городе Волжский, также зафиксировано падение БПЛА на территории местного детсада "Ягодка". Кроме того, по данным губернатора, произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда. В мэрии уточняли, что жителей поврежденного дома размещались в ПВР.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолжскийВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала