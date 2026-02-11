https://ria.ru/20260211/ataka-2073760074.html
В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели
В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели - РИА Новости, 11.02.2026
В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели
Две воздушные цели, по предварительным данным, сбиты при отражении в Севастополе атаки ВСУ, сообщил в среду губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:10:00+03:00
2026-02-11T20:10:00+03:00
2026-02-11T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
михаил развожаев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, михаил развожаев, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Украина
В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели
Развожаев: в Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели