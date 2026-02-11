При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Ранее губернатор сообщил об отражении массированной атаки украинских БПЛА по энергообъектам и гражданской инфраструктуре в регионе.

"В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме... а также возгорание на территории завода на юге Волгограда . По предварительным данным, пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова Telegram-канале администрации региона.