https://ria.ru/20260211/ataka-2073549808.html
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе - РИА Новости, 11.02.2026
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе
При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:29:00+03:00
2026-02-11T02:29:00+03:00
2026-02-11T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волжский
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260211/ataka-2073542342.html
волжский
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волжский, волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волжский, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе
В Волгограде на территории завода вспыхнул пожар после атаки БПЛА