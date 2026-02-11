Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

Специальная военная операция на Украине
 
02:29 11.02.2026 (обновлено: 11:20 11.02.2026)
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе - РИА Новости, 11.02.2026
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе
При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда,... РИА Новости, 11.02.2026
При атаке ВСУ в Волгоградской области произошло возгорание на заводе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена квартира в городе Волжский Волгоградской области, также произошло возгорание на территории завода на юге Волгограда, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Ранее губернатор сообщил об отражении массированной атаки украинских БПЛА по энергообъектам и гражданской инфраструктуре в регионе.
Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме... а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.
Губернатор добавил, что зафиксировано падение БПЛА и на территории детского сада "Ягодка" в Волжском.
