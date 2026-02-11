Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самый крупный астероид за последний год пролетит на безопасном расстоянии от Земли в эту субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

тот астероид является самым крупным объектом среди тех, что пролетали в течение прошлого года в радиусе 7,5 миллиона километров от планеты, что автоматически относит его к категории потенциально опасных. Однако реальной угрозы для Земли он не представляет, и его выделяют только из-за крупных размеров. Вероятность его столкновения с нашей планетой оценивается как нулевая.