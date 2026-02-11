Рейтинг@Mail.ru
18:36 11.02.2026 (обновлено: 00:51 12.02.2026)
Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самый крупный астероид за последний год пролетит на безопасном расстоянии от Земли в эту субботу, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Астероид 162882 (2001 FD58) с размерами, близкими к одному километру (оценка лежит в диапазоне от 0,5 до километра), пройдет в субботу, 14 февраля на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли", — рассказали там.
тот астероид является самым крупным объектом среди тех, что пролетали в течение прошлого года в радиусе 7,5 миллиона километров от планеты, что автоматически относит его к категории потенциально опасных. Однако реальной угрозы для Земли он не представляет, и его выделяют только из-за крупных размеров. Вероятность его столкновения с нашей планетой оценивается как нулевая.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ученый объяснил, почему нет данных об обратной стороне Солнца
8 февраля, 08:11
 
НаукаЗемляРоссийская академия наукНаукаИнститут космических исследованийКосмосКосмос - РИА НаукаАстероиды
 
 
