"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что поломки медалей Игр-2026 в Италии могут быть связаны с включением в их состав не всегда сочетающихся компонентов, а к наградам Олимпиады 2014 года в Сочи никаких претензий у спортсменов не возникало.