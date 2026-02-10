"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что поломки медалей Игр-2026 в Италии могут быть связаны с включением в их состав не всегда сочетающихся компонентов, а к наградам Олимпиады 2014 года в Сочи никаких претензий у спортсменов не возникало.
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, золотая медаль победительницы командного турнира по фигурному катанию американки Алисы Лю оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением, а серебряная награда шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи в понедельник заявил, что оргкомитет Игр пытается понять, в чем причина повреждений, и работает над исправлением ситуации.
"Я не знаю, что происходит с медалями на Олимпиаде в Италии. Мне казалось, что медаль сделана довольно стойкой. Другое дело, что со временем с металлом может что-то происходить. Но если говорить про качество металла, то наши медали с Олимпийских игр в Сочи были очень надежными. И я не слышала, чтобы к нашим наградам были какие-то нарекания. Но мы старались сделать их максимально красивыми и прочными. А здесь возникают вопросы к разработчикам, потому что в последнее время на Играх стали делать медали с использованием вторсырья и включать какие-то компоненты, учитывая аспекты экологии. И, видимо, не все эти компоненты срастаются между собой", - сказала Журова.
"Но я могу сказать, что золотая медаль с Олимпийских игр 2006 года в Турине у меня до сих пор находится в приличном состоянии. Единственное, что уже немного затаскалась ленточка, потому что я за эти годы много раз везде ее возила и показывала. И она уже столько раз проходила по рукам многих детей. Но медаль за эти 20 лет все выдержала и выглядит хорошо", - подчеркнула собеседница агентства.
Журова на Играх 2014 года была мэром Олимпийской деревни в Сочи.