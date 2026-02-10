Рейтинг@Mail.ru
"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
10:21 10.02.2026
"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026
"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026 - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что поломки медалей Игр-2026 в Италии могут быть связаны с РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T10:21:00+03:00
2026-02-10T10:21:00+03:00
спорт
италия
сочи
россия
светлана журова
эбба андерссон
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
спорт, италия, сочи, россия, светлана журова, эбба андерссон, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Италия, Сочи, Россия, Светлана Журова, Эбба Андерссон, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
"В Сочи такого не было": Журова объяснила поломки медалей на Олимпиаде-2026

Журова объяснила поломку медалей Олимпиады в Италии несовместимостью компонентов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗолотая медаль зимних Олимпийских игр 2026
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Золотая медаль зимних Олимпийских игр 2026. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что поломки медалей Игр-2026 в Италии могут быть связаны с включением в их состав не всегда сочетающихся компонентов, а к наградам Олимпиады 2014 года в Сочи никаких претензий у спортсменов не возникало.
Ранее некоторые спортсмены на Олимпиаде в Италии жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, золотая медаль победительницы командного турнира по фигурному катанию американки Алисы Лю оторвалась от ленточки из-за проблем с креплением, а серебряная награда шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части. Операционный директор Олимпиады Андреа Франчизи в понедельник заявил, что оргкомитет Игр пытается понять, в чем причина повреждений, и работает над исправлением ситуации.
"Я не знаю, что происходит с медалями на Олимпиаде в Италии. Мне казалось, что медаль сделана довольно стойкой. Другое дело, что со временем с металлом может что-то происходить. Но если говорить про качество металла, то наши медали с Олимпийских игр в Сочи были очень надежными. И я не слышала, чтобы к нашим наградам были какие-то нарекания. Но мы старались сделать их максимально красивыми и прочными. А здесь возникают вопросы к разработчикам, потому что в последнее время на Играх стали делать медали с использованием вторсырья и включать какие-то компоненты, учитывая аспекты экологии. И, видимо, не все эти компоненты срастаются между собой", - сказала Журова.
"Но я могу сказать, что золотая медаль с Олимпийских игр 2006 года в Турине у меня до сих пор находится в приличном состоянии. Единственное, что уже немного затаскалась ленточка, потому что я за эти годы много раз везде ее возила и показывала. И она уже столько раз проходила по рукам многих детей. Но медаль за эти 20 лет все выдержала и выглядит хорошо", - подчеркнула собеседница агентства.
Журова на Играх 2014 года была мэром Олимпийской деревни в Сочи.
Японские фигуристы подали жалобу на покрытие подиума на Олимпиаде
9 февраля, 22:54
