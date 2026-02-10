Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов

Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров. Разрушений и пострадавших в Новороссийске и Анапе после землетрясения нет, сообщали РИА Новости представители городских администраций.