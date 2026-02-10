Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов

КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Интенсивность землетрясения в Краснодарском крае, по предварительным данным, составила 6 баллов в эпицентре, сообщили в Федеральном исследовательском центре "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае во вторник ночью, сообщал ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
"Десятого февраля в 02.21.08 по местному времени произошло землетрясение в Краснодарском крае. Расстояние до ближайших городов: Новороссийск – 14 километров, Анапа – 35 километров, Геленджик – 39 километров… По предварительным данным, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов, - сообщается в Telegram-канале исследовательского центра.
По данным центра, землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Супсехе, Сукко, Крымске и других ближайших населённых пунктах.
Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров. Разрушений и пострадавших в Новороссийске и Анапе после землетрясения нет, сообщали РИА Новости представители городских администраций.