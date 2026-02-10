Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 10.02.2026 (обновлено: 13:54 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/zemletryasenie-2073434911.html
Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов
Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов - РИА Новости, 10.02.2026
Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов
Интенсивность землетрясения в Краснодарском крае, по предварительным данным, составила 6 баллов в эпицентре, сообщили в Федеральном исследовательском центре... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:45:00+03:00
2026-02-10T13:54:00+03:00
происшествия
новороссийск
анапа
краснодарский край
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073384424.html
новороссийск
анапа
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, анапа, краснодарский край, российская академия наук
Происшествия, Новороссийск, Анапа, Краснодарский край, Российская академия наук
Интенсивность землетрясения на Кубани составила шесть баллов

Интенсивность землетрясения в Краснодарском крае составила 6 баллов в эпицентре

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 фев – РИА Новости. Интенсивность землетрясения в Краснодарском крае, по предварительным данным, составила 6 баллов в эпицентре, сообщили в Федеральном исследовательском центре "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае во вторник ночью, сообщал ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
"Десятого февраля в 02.21.08 по местному времени произошло землетрясение в Краснодарском крае. Расстояние до ближайших городов: Новороссийск – 14 километров, Анапа – 35 километров, Геленджик – 39 километров… По предварительным данным, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов, - сообщается в Telegram-канале исследовательского центра.
По данным центра, землетрясение ощущалось в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Супсехе, Сукко, Крымске и других ближайших населённых пунктах.
Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко сообщил о подземных толчках, зафиксированных в 30 километрах от города. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров. Разрушений и пострадавших в Новороссийске и Анапе после землетрясения нет, сообщали РИА Новости представители городских администраций.
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияНовороссийскАнапаКраснодарский крайРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала