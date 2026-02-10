https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073393784.html
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений - РИА Новости, 10.02.2026
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений
Землетрясения не очень большой интенсивности, как произошедшее в Краснодарском крае, не приносят разрушений, но снимают напряжение в земной коре, позволяя... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:10:00+03:00
2026-02-10T11:10:00+03:00
2026-02-10T11:10:00+03:00
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений
Сейсмолог Зверева: землетрясение на Кубани снимает напряжение в земной коре
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Землетрясения не очень большой интенсивности, как произошедшее в Краснодарском крае, не приносят разрушений, но снимают напряжение в земной коре, позволяя избегать в будущем более сильных землетрясений, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
По данным эксперта, произошедшее землетрясение не является уникальным для данной территории, потому что Кавказ
относится к зоне высокой тектонической активности, наибольшей в европейской части России
.
"В районе эпицентра этого землетрясения, согласно зонам возможных землетрясений, максимальная магнитуда 6-6.8, там случались более сильные землетрясения. А у произошедшего магнитуда 5.3, что сильно ниже возможной. Да, оно является более сильным за последние несколько лет, но оно не является сильнейшим, ожидаемым в данной зоне", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по ее данным, нет сведений о каких-либо разрушениях, добавив, что "всё в пределах нормы".
"Хорошо, когда случаются такие землетрясения - не очень сильные, с не очень сильной интенсивностью, они как бы разряжают, снимают напряжение в среде, и это позволяет избегать более сильных землетрясений, поскольку часть энергии уже реализовалась в его процессе", - подчеркнула Зверева.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае
ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко
рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе
, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров, разрушений и пострадавших нет.