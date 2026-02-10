Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Землетрясения не очень большой интенсивности, как произошедшее в Краснодарском крае, не приносят разрушений, но снимают напряжение в земной коре, позволяя избегать в будущем более сильных землетрясений, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.

По данным эксперта, произошедшее землетрясение не является уникальным для данной территории, потому что Кавказ относится к зоне высокой тектонической активности, наибольшей в европейской части России

"В районе эпицентра этого землетрясения, согласно зонам возможных землетрясений, максимальная магнитуда 6-6.8, там случались более сильные землетрясения. А у произошедшего магнитуда 5.3, что сильно ниже возможной. Да, оно является более сильным за последние несколько лет, но оно не является сильнейшим, ожидаемым в данной зоне", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что, по ее данным, нет сведений о каких-либо разрушениях, добавив, что "всё в пределах нормы".

"Хорошо, когда случаются такие землетрясения - не очень сильные, с не очень сильной интенсивностью, они как бы разряжают, снимают напряжение в среде, и это позволяет избегать более сильных землетрясений, поскольку часть энергии уже реализовалась в его процессе", - подчеркнула Зверева.