Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073393784.html
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений - РИА Новости, 10.02.2026
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений
Землетрясения не очень большой интенсивности, как произошедшее в Краснодарском крае, не приносят разрушений, но снимают напряжение в земной коре, позволяя... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:10:00+03:00
2026-02-10T11:10:00+03:00
краснодарский край
кавказ
россия
андрей кравченко (государственный служащий)
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20260210/novorossiysk-2073365213.html
https://ria.ru/20260210/zemletrjasenie-2073384424.html
краснодарский край
кавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, кавказ, россия, андрей кравченко (государственный служащий), российская академия наук
Краснодарский край, Кавказ, Россия, Андрей Кравченко (государственный служащий), Российская академия наук
Эксперт рассказала о пользе слабых землетрясений

Сейсмолог Зверева: землетрясение на Кубани снимает напряжение в земной коре

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Землетрясения не очень большой интенсивности, как произошедшее в Краснодарском крае, не приносят разрушений, но снимают напряжение в земной коре, позволяя избегать в будущем более сильных землетрясений, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
По данным эксперта, произошедшее землетрясение не является уникальным для данной территории, потому что Кавказ относится к зоне высокой тектонической активности, наибольшей в европейской части России.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Очевидица рассказала о землетрясении под Новороссийском
Вчера, 09:32
"В районе эпицентра этого землетрясения, согласно зонам возможных землетрясений, максимальная магнитуда 6-6.8, там случались более сильные землетрясения. А у произошедшего магнитуда 5.3, что сильно ниже возможной. Да, оно является более сильным за последние несколько лет, но оно не является сильнейшим, ожидаемым в данной зоне", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что, по ее данным, нет сведений о каких-либо разрушениях, добавив, что "всё в пределах нормы".
"Хорошо, когда случаются такие землетрясения - не очень сильные, с не очень сильной интенсивностью, они как бы разряжают, снимают напряжение в среде, и это позволяет избегать более сильных землетрясений, поскольку часть энергии уже реализовалась в его процессе", - подчеркнула Зверева.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае ночью, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Оперштаб Кубани со ссылкой на мэра Новороссийска Андрея Кравченко рассказал о подземных толчках, зафиксированных на отдалении 30 километров. В Анапе, по данным мэрии, землетрясение произошло в 33 километрах от города на глубине 10 километров, разрушений и пострадавших нет.
Камера видеонаблюдения: землетрясение в окрестностях Новороссийска и Анапы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Названы города, где ощущалось произошедшее на Кубани землетрясение
Вчера, 10:35
 
Краснодарский крайКавказРоссияАндрей Кравченко (государственный служащий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала