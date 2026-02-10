Рейтинг@Mail.ru
"Он не видит": СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zelenskiy-2073480989.html
"Он не видит": СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
"Он не видит": СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского - РИА Новости, 10.02.2026
"Он не видит": СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:53:00+03:00
2026-02-10T16:53:00+03:00
в мире
сша
донбасс
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260210/istrebitel-2073405174.html
https://ria.ru/20260210/es-2073392963.html
сша
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, мирный план сша по украине
В мире, США, Донбасс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Мирный план США по Украине
"Он не видит": СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

NetEase: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за Трампа

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении из-за президента США Дональда Трампа, пишет китайский портал NetEase.
«
"Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу", — говорится в публикации.
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Изменит расстановку сил". В США запаниковали из-за российского истребителя
Вчера, 11:57
Как указал обозреватель, позиция Зеленского ухудшается как внутри Украины, так и за ее пределами, поскольку на него оказывают давление США с целью отказа от своих красных линий и начала настоящих переговоров.
«
"Зеленский в панике, потому что не видит выхода", — подчеркнул автор материала.
На прошлой неделе New York Times сообщала, что все больше украинцев демонстрируют готовность к территориальным уступкам ради мира. Издание отмечало, что Зеленский, несмотря на общественные настроения на Украине, по-прежнему выступает против вывода войск из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием Москвы. Помощник Путина Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Новый план Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 11:06
 
В миреСШАДонбассДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраинаМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала