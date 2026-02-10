Рейтинг@Mail.ru
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 10.02.2026 (обновлено: 15:39 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073457487.html
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
Решения о судьбе Гренландии должны приниматься с учетом мнения жителей острова, а не просто торговать территорией с людьми, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:11:00+03:00
2026-02-10T15:39:00+03:00
в мире
гренландия
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_421d5d3d3adf3c1e6d2070d1e6f95a47.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070236976.html
гренландия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_bb581ab30e9657ec9c68d4434468e774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, мария захарова
В мире, Гренландия, Россия, Мария Захарова
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова

Захарова призвала опираться на мнение жителей при решении судьбы Гренландии

© REUTERS / Stoyan NenovОткрытие консульства Канады в Нууке, Гренландия
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Открытие консульства Канады в Нууке, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Решения о судьбе Гренландии должны приниматься с учетом мнения жителей острова, а не просто торговать территорией с людьми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"На самом деле, если люди привыкли торговать территориями, делали это неоднократно… как буквально с крепостными, невзирая на то, что там есть люди, как сейчас Гренландия: у них есть свои права, у них есть свой уклад, они вообще-то тоже что-то хотят. У них есть на то абсолютные права, они много лет живут на этой территории... Мне кажется, более чем соответствует демократии - спросить у них, и есть все же инструменты для этого", - заявила Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в соцсетях агентства.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
26 января, 02:53
 
В миреГренландияРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала