https://ria.ru/20260210/zakharova-2073457487.html
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
Решения о судьбе Гренландии должны приниматься с учетом мнения жителей острова, а не просто торговать территорией с людьми, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:11:00+03:00
2026-02-10T15:11:00+03:00
2026-02-10T15:39:00+03:00
в мире
гренландия
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_421d5d3d3adf3c1e6d2070d1e6f95a47.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070236976.html
гренландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072870708_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_bb581ab30e9657ec9c68d4434468e774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, россия, мария захарова
В мире, Гренландия, Россия, Мария Захарова
Захарова призвала спросить жителей Гренландии о судьбе острова
Захарова призвала опираться на мнение жителей при решении судьбы Гренландии