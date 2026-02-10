МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Народы Европы могут не простить властям их политику и, вероятно, попросят "какой-то сатисфакции", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что народ Германии может попросить от властей денежной компенсации, уголовной или политической ответственности, ответственных за то, что страна утратила за последние десятилетия.

"Они (немцы - ред.) к 21 веку подошли экономически в лучших позициях, чем кто-либо на европейском континенте. И все это было за буквально два-три года утрачено, разбазарено, распродано. Кто-то же должен за это ответить", - добавила она.