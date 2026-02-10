https://ria.ru/20260210/zakharova-2073456845.html
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Народы Европы могут не простить властям их политику и, вероятно, попросят "какой-то сатисфакции", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Любому человеку признать свои ошибки дело непростое, а тем более в контексте целых политических режимов, сообществ, партий. Они (западные политики – ред.) понимают, что их народы, возможно, им их народы этого и не простят. А возможно, как сейчас заявляют деятели политические в Германии
, и потребуют какой-то сатисфакции", - сказала Захарова
.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что народ Германии может попросить от властей денежной компенсации, уголовной или политической ответственности, ответственных за то, что страна утратила за последние десятилетия.
"Они (немцы - ред.) к 21 веку подошли экономически в лучших позициях, чем кто-либо на европейском континенте. И все это было за буквально два-три года утрачено, разбазарено, распродано. Кто-то же должен за это ответить", - добавила она.
Прямая трансляция
интервью ведется в соцсетях агентства.