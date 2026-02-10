Рейтинг@Mail.ru
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 10.02.2026 (обновлено: 15:31 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073456845.html
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова
Народы Европы могут не простить властям их политику и, вероятно, попросят "какой-то сатисфакции", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:06:00+03:00
2026-02-10T15:31:00+03:00
в мире
европа
россия
германия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260210/zaharova-2073424573.html
европа
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, германия, мария захарова
В мире, Европа, Россия, Германия, Мария Захарова
Народы Европы могут не простить властям их политику, заявила Захарова

Захарова: народы Европы могут не простить властям их политику

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Народы Европы могут не простить властям их политику и, вероятно, попросят "какой-то сатисфакции", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Любому человеку признать свои ошибки дело непростое, а тем более в контексте целых политических режимов, сообществ, партий. Они (западные политики – ред.) понимают, что их народы, возможно, им их народы этого и не простят. А возможно, как сейчас заявляют деятели политические в Германии, и потребуют какой-то сатисфакции", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что народ Германии может попросить от властей денежной компенсации, уголовной или политической ответственности, ответственных за то, что страна утратила за последние десятилетия.
"Они (немцы - ред.) к 21 веку подошли экономически в лучших позициях, чем кто-либо на европейском континенте. И все это было за буквально два-три года утрачено, разбазарено, распродано. Кто-то же должен за это ответить", - добавила она.
Прямая трансляция интервью ведется в соцсетях агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова сравнила заявления посла Франции и хамство Макрона
Вчера, 12:58
 
В миреЕвропаРоссияГерманияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала