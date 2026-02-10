МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, потому что Вашингтон, который их покровительствовал сказал, что им нужен кусок их же территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.