Захарова назвала европейские страны несчастными рабами - РИА Новости, 10.02.2026
15:05 10.02.2026 (обновлено: 17:01 10.02.2026)
Захарова назвала европейские страны несчастными рабами
в мире
европа
вашингтон (штат)
россия
мария захарова
в мире, европа, вашингтон (штат), россия, мария захарова
В мире, Европа, Вашингтон (штат), Россия, Мария Захарова
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, потому что Вашингтон, который их покровительствовал сказал, что им нужен кусок их же территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Они (европейцы - ред.) столько лет должны были раскошеливаться, столько лет услужливо отказывались от собственного суверенитета, столько лет сохраняли мину счастливых вассалов, а оказалось, что они несчастные рабы. Потому что те, кто осуществлял над ними кураторство, именно Вашингтон, сказали, что им очень нужен теперь кусок их территории, и пора бы этот ломоть, отрезать", - сказала Захарова.
Прямая трансляция интервью ведется в социальных сетях агентства.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Европа будет сметена через пять лет, заявил Макрон
В миреЕвропаВашингтон (штат)РоссияМария Захарова
 
 
