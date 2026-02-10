https://ria.ru/20260210/zakharova-2073456437.html
Захарова назвала европейские страны несчастными рабами
Захарова назвала европейские страны несчастными рабами - РИА Новости, 10.02.2026
Захарова назвала европейские страны несчастными рабами
Страны Европы превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, потому что Вашингтон, который их покровительствовал сказал, что им нужен кусок их же... РИА Новости, 10.02.2026
Захарова назвала европейские страны несчастными рабами
